Hoàng Hải Thu 'ăn gạch đá' vì lên tiếng chúc mừng Hương Giang đăng quang Hoa hậu

Hậu trường 10/03/2018 14:56

Dù từng dự báo Hương Giang sẽ trượt Top 3 nhưng khi nghe đại diện Việt Nam chiến thắng, Hoàng Hải Thu vẫn gửi lời chúc mừng trên trang cá nhân.

Trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hoàng Hải Thu - Người đẹp tài năng Miss Univeser Việt Nam gây xôn xao với phát ngôn dự đoán Hương Giang trượt Top 3.

Mặc dù đánh giá cao tài năng, gương mặt, hình thể của đại diện Việt Nam nhưng Hoàng Hải Thu cho rằng Hương Giang không phải là đối thủ của các nước có lợi thế về nhan sắc, đặc biệt là Thái Lan. Lý do cô khẳng định Hương Giang khó làm nên chuyện vì trước đó, rất nhiều người đẹp đi thi đều không mang chiến thắng trở về, điển hình là Hoa hậu Phạm Hương.

Hoàng Hải Thu 'ăn gạch đá' vì lên tiếng chúc mừng Hương Giang đăng quang Hoa hậu - Ảnh 1
Hoàng Hải Thu cho rằng Hương Giang khó lọt Top 3 - Ảnh: Internet

"Năm trước, hoa hậu Phạm Hương đi thi MU, ở quê nhà cũng rình rang bình chọn sẽ lọt top này top kia, cuối cùng ra về trắng tay. Không gì hoa hậu Phạm Hương, rất nhiều thí sinh của Việt Nam khi đi chinh chiến ở các cuộc thi quốc tế đều không đạt thành tích cao. Vì lý do đó, tôi nghĩ chuyện Hương Giang Idol sẽ lọt top 5 là một thành công lớn. Top 3 thì có vẻ khó!" - Hoàng Hải Thu bày tỏ quan điểm.

Hoàng Hải Thu 'ăn gạch đá' vì lên tiếng chúc mừng Hương Giang đăng quang Hoa hậu - Ảnh 2
Trong khi Hương Giang đang thi trên sân khấu, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán cô sẽ out Top - Ảnh: FBNV

Tuy bị khán giả ném đá ồ ạt vì phát ngôn bị cho là "thiếu não", tối 9/3 Miss Đại học PCCC vẫn tiếp tục đăng thêm những status bóng gió về chuyện Hương Giang tô son môi đỏ sẽ out Top.

Khẳng định chắc như đinh đóng cột nhưng khi người đẹp Việt Nam được xướng tên cho ngôi Hoa hậu, Hoàng Hải Thu bất ngờ gửi lời chúc mừng trên trang cá nhân. Hành động trên của cô bị cho là giả tạo, dựa hơi Hương Giang để nổi tiếng. Và dĩ nhiên, cư dân mạng lại tiếp tục đổ xô vào tường nhà người đẹp này để "ném đá" không ngừng.

Hoàng Hải Thu 'ăn gạch đá' vì lên tiếng chúc mừng Hương Giang đăng quang Hoa hậu - Ảnh 3
Cư dân mạng phẫn nộ khi Hoàng Hải Thu lên tiếng chúc mừng đại diện Việt Nam - Ảnh: FBNV
Hoàng Hải Thu 'ăn gạch đá' vì lên tiếng chúc mừng Hương Giang đăng quang Hoa hậu - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng Hoàng Hải Thu quá giả tạo - Ảnh: FBNV
Hoàng Hải Thu 'ăn gạch đá' vì lên tiếng chúc mừng Hương Giang đăng quang Hoa hậu - Ảnh 5
Tối 9/3, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 trong niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam - Ảnh: FBNV
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