Hoàng Hải Thu 'ăn gạch đá' vì lên tiếng chúc mừng Hương Giang đăng quang Hoa hậu

Mặc dù đánh giá cao tài năng, gương mặt, hình thể của đại diện Việt Nam nhưng Hoàng Hải Thu cho rằng Hương Giang không phải là đối thủ của các nước có lợi thế về nhan sắc, đặc biệt là Thái Lan. Lý do cô khẳng định Hương Giang khó làm nên chuyện vì trước đó, rất nhiều người đẹp đi thi đều không mang chiến thắng trở về, điển hình là Hoa hậu Phạm Hương.

Hoàng Hải Thu cho rằng Hương Giang khó lọt Top 3 - Ảnh: Internet

"Năm trước, hoa hậu Phạm Hương đi thi MU, ở quê nhà cũng rình rang bình chọn sẽ lọt top này top kia, cuối cùng ra về trắng tay. Không gì hoa hậu Phạm Hương, rất nhiều thí sinh của Việt Nam khi đi chinh chiến ở các cuộc thi quốc tế đều không đạt thành tích cao. Vì lý do đó, tôi nghĩ chuyện Hương Giang Idol sẽ lọt top 5 là một thành công lớn. Top 3 thì có vẻ khó!" - Hoàng Hải Thu bày tỏ quan điểm.

Trong khi Hương Giang đang thi trên sân khấu, Hoàng Hải Thu tiếp tục dự đoán cô sẽ out Top - Ảnh: FBNV

Tuy bị khán giả ném đá ồ ạt vì phát ngôn bị cho là "thiếu não", tối 9/3 Miss Đại học PCCC vẫn tiếp tục đăng thêm những status bóng gió về chuyện Hương Giang tô son môi đỏ sẽ out Top.