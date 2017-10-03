Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình

Hoài Linh tổ chức lễ cúng Tổ nghề linh đình, thu hút hàng trăm sao Việt và dân thập phương từ khắp cả nước về phúng viếng, tham quan. Tuy nhiên, khi nhìn bàn thờ cúng tổ của những sao Việt đang sinh sống và làm việc ở hải ngoại khán giả càng sốc hơn.
Ngày 12/8 âm lịch là ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Hằng năm, khi đến ngày này, nhiều nghệ sĩ Việt trên mọi miền đất nước đều có những hành động tưởng nhớ đến Tổ nghề.
Trong khi nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trấn Thành, Việt Hương, Chí Tài… chia sẻ hình ảnh dự lễ giỗ Tổ tại nhà thờ Tâm Linh Việt, quận 9 (TP.HCM) của danh Hài Hoài Linh thì một số nghệ sĩ hải ngoại cũng hòa chung không khí, tổ chức cúng Tổ vô cùng hoành tráng tại xứ người.