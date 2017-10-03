Hoài Linh giỗ Tổ linh đình gây sốc, nhưng khi nhìn sang các sao hải ngoại dâng lễ vật cúng Tổ còn choáng hơn

Hậu trường 03/10/2017 16:11

Hoài Linh tổ chức lễ cúng Tổ nghề linh đình, thu hút hàng trăm sao Việt và dân thập phương từ khắp cả nước về phúng viếng, tham quan. Tuy nhiên, khi nhìn bàn thờ cúng tổ của những sao Việt đang sinh sống và làm việc ở hải ngoại khán giả càng sốc hơn.

Ngày 12/8 âm lịch là ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Hằng năm, khi đến ngày này, nhiều nghệ sĩ Việt trên mọi miền đất nước đều có những hành động tưởng nhớ đến Tổ nghề. 

Trong khi nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trấn Thành, Việt Hương, Chí Tài… chia sẻ hình ảnh dự lễ giỗ Tổ tại nhà thờ Tâm Linh Việt, quận 9 (TP.HCM) của danh Hài Hoài Linh thì một số nghệ sĩ hải ngoại cũng hòa chung không khí, tổ chức cúng Tổ vô cùng hoành tráng tại xứ người.

Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình
Trên Facebook cá nhân của danh hài Thúy Nga vừa chia sẻ loạt ảnh tất bật chuẩn bị cho ngày giỗ Tổ - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình
Tự tay nữ danh hài chuẩn bị cho ngày giỗ Tổ - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình
Lễ vật, bàn hương được chuẩn bị đầy đủ và hoành tráng đúng như tục lệ cổ truyền ngày xưa...

Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình
... Đặc biệt, phần hoa cúng được chuẩn bị rất tươm tất - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình
Các nghệ sĩ tại hải ngoại đang hoàn tất những khâu cuối cùng của bàn thờ Tổ - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình
Danh hài Thúy Nga, danh ca Hương Lan, ca sĩ Thanh Thảo vui vẻ chụp hình lưu niệm với anh em nghệ sĩ trước bàn thờ Tổ - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình
Ai cũng vui vẻ háo hức trước bàn thờ Tổ nghiệp - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình
Trước đó, danh hài Hoài Linh cũng tổ chức cúng Tổ tại nhà thờ Tâm Linh Việt do chính mình xây dựng - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị lễ cúng giỗ tổ nghề sân khấu linh đình
Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ tên tuổi của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Xúc động với hình ảnh Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ hoành tráng

Xúc động với hình ảnh Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ hoành tráng

Sau ngày giỗ Tổ hoành tráng tại đền thờ 100 tỷ, danh hài Hoài Linh cởi bỏ bộ y phục trang nghiêm và đi chân trần thu dọn tàn cuộc khiến fan rất xúc động.

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