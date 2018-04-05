Sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm, Hoa hậu Phạm Hương không ít lần khiến dân tình “phát sốt” với độ táo bạo của mình.
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Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương ghi điểm trong mắt công chúng khi luôn xuất hiện với hình ảnh kín đáo và thanh lịch. Thế nhưng thời gian gần đây, chân dài gốc Hải Phòng dường như đã được "tháo cũi sổ lồng" sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cô liên tục chia sẻ hình ảnh táo bạo, khoe thân hình nuột nà, bốc lửa và diện những “bộ cánh” nóng bỏng.
Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương lại một lần nữa khiến dân tình đỏ mặt khi công khai hình ảnh táo bạo trên trang Facebook cá nhân. Diện áo khoác jean cùng áo thun cá tính, nàng hậu sinh năm 1991 khiến cư dân mạng “phát sốt” với dáng ngồi bắt chéo chân táo bạo. Nhìn thoáng qua Phạm Hương trông giống như không mặc quần.