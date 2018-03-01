Sau nỗi đau mất bố, Phạm Hương bất ngờ làm điều này cho mẹ và các em

Hậu trường 01/03/2018 16:24

Năm đầu tiên đón Tết không có bố, Phạm Hương quyết định làm điều này cho mẹ và các em của mình.

Cách đây không lâu, Phạm Hương khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ về nỗi buồn ăn Tết thiếu vắng bố. Được biết, bố Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã qua đời vào cuối tháng 7 năm ngoái vì căn bệnh gan và thận, hưởng dương 52 tuổi.

Mỹ nhân gốc Hải Phòng từng tâm sự, cô rất buồn vì chưa một lần đưa bố và gia đình đi du xuân. Nuối tiếc vì điều này, Phạm Hương quyết dành nhiều thời gian hơn cho người thân của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh cùng mẹ và em trai đi du lịch kèm dòng trạng thái mãn nguyện: "Hạnh phúc với nụ cười của mẹ và các em..."

Sau nỗi đau mất bố, Phạm Hương bất ngờ làm điều này cho mẹ và các em - Ảnh 1
Chia sẻ của chân dài gốc Hải Phòng thu hút rất nhiều lượt like và bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Sau nỗi đau mất bố, Phạm Hương bất ngờ làm điều này cho mẹ và các em - Ảnh 2
Nhiều người bày tỏ niềm vui vì cuối cùng Phạm Hương cũng thực hiện được dự định đã đưa ra trước đó - Ảnh: FBNV
Sau nỗi đau mất bố, Phạm Hương bất ngờ làm điều này cho mẹ và các em - Ảnh 3
Cô đưa mẹ và các em đi du lịch nước ngoài ngày đầu năm - Ảnh: FBNV
Sau nỗi đau mất bố, Phạm Hương bất ngờ làm điều này cho mẹ và các em - Ảnh 4
Hoa hậu sinh năm 1991 đang cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho người thân sau khi trao lại vương miện - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Phạm Hương: Mẹ bảo tôi sao không tìm ai mà yêu đi?

Hoa hậu Phạm Hương: Mẹ bảo tôi sao không tìm ai mà yêu đi?

Hoa hậu Phạm Hương từ sau khi đăng quang luôn giữ được hình ảnh "sạch", không scandal, không đại gia đưa đón.

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