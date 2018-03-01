Sau nỗi đau mất bố, Phạm Hương bất ngờ làm điều này cho mẹ và các em

Năm đầu tiên đón Tết không có bố, Phạm Hương quyết định làm điều này cho mẹ và các em của mình.
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Cách đây không lâu, Phạm Hương khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ về nỗi buồn ăn Tết thiếu vắng bố. Được biết, bố Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã qua đời vào cuối tháng 7 năm ngoái vì căn bệnh gan và thận, hưởng dương 52 tuổi.
Mỹ nhân gốc Hải Phòng từng tâm sự, cô rất buồn vì chưa một lần đưa bố và gia đình đi du xuân. Nuối tiếc vì điều này, Phạm Hương quyết dành nhiều thời gian hơn cho người thân của mình.
Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh cùng mẹ và em trai đi du lịch kèm dòng trạng thái mãn nguyện: "Hạnh phúc với nụ cười của mẹ và các em...".