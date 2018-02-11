Hoa hậu Phạm Hương rơi nước mắt khi nghĩ về mùa Tết đầu tiên vắng cha

Hậu trường 11/02/2018 13:43

Trong khi nhiều người đang rộn ràng chuẩn bị chào đón Tết Nguyên Đán ấm áp bên gia đình, Hoa hậu Phạm Hương lại đầy tâm trạng vì đây là mùa Tết đầu tiên cô vắng cha.

Cuối tháng 7 vừa qua, công chúng và nhiều nghệ sĩ Việt đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình Hoa hậu Phạm Hương vì mất mát của cô. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, người cha thân yêu của hoa hậu Hải Phòng đã qua đời ở tuổi 52.

Hơn nửa năm trôi qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn chưa thể nguôi đau buồn. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, cô vừa đăng tải bài viết đầy tâm trạng nói về nỗi buồn trong những ngày cận Tết. Người đẹp chia sẻ, kể từ sau khi bố mất, cô chỉ biết vùi đầu vào công việc hi vọng có thể quên đi nỗi đau mất người thân. Tuy nhiên, khi Tết đến gần thì cô lại không thể kìm được nước mắt khi nhớ đến người cha đã khuất.

Hoa hậu Phạm Hương rơi nước mắt khi nghĩ về mùa Tết đầu tiên vắng cha - Ảnh 1
Ảnh hiếm hoi của Hoa hậu Phạm Hương chụp chung cùng bố được cô chia sẻ - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Phạm Hương rơi nước mắt khi nghĩ về mùa Tết đầu tiên vắng cha - Ảnh 2
Phạm Hương tự an ủi bản thân rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương - Ảnh: FBNV

Phạm Hương viết đầy tâm trạng: “Mùa Tết đầu tiên khi vắng cha...! Cả 8 tháng mình như người điên chỉ biết lao vào công việc cho quên đi nỗi buồn, vì cứ nghĩ đến ngày Tết là nước mắt mình lại rơi... Ai rồi cũng sẽ phải trải qua cảm giác như vậy, và thời gian rồi cũng sẽ chữa lành những vết thương… Dad”.

Bài viết nhanh chóng chạm đến trái tim của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả gửi lời động viên và mong Hoa hậu Phạm Hương giữ gìn sức khỏe để lo cho công việc và gia đình.

Hoa hậu Phạm Hương rơi nước mắt khi nghĩ về mùa Tết đầu tiên vắng cha - Ảnh 3

Hoa hậu Phạm Hương rơi nước mắt khi nghĩ về mùa Tết đầu tiên vắng cha - Ảnh 4
Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và hi vọng người đẹp Hải Phòng có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần - Ảnh: FBNV
Phạm Hương: 'Tôi hối hận khi chưa một lần đưa bố du xuân'

Phạm Hương: 'Tôi hối hận khi chưa một lần đưa bố du xuân'

Người đẹp kể về người bố đã mất và cho biết muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình khi đã trao lại vương miện hoa hậu.

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