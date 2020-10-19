Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đưa con trai đi chơi, khoảnh khắc lộ mặt mộc tháng cuối thai kỳ gây chú ý

Dù đã bước vào những tháng cuối thai kỳ, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn giữ vững phong độ nhan sắc khi để lộ mặt mộc không tì vết.

Càng gần đến ngày lâm bồn, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà càng thu hút sự chú ý của công chúng. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường đến người hâm mộ.

Mới đây, loạt khoảnh khắc Hà Hồ và Kim Lý đưa con trai Subeo đi chơi dịp cuối tuần đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Dù chỉ chụp từ phía sau nhưng đủ để thấy sự hạnh phúc và bình yên của gia đình giọng ca “Cả một trời thương nhớ”.

Gác lại công việc, Hà Hồ dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi trước ngày ‘vỡ chum’ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Hà Hồ và Kim Lý luôn dành thời gian quan tâm đến Subeo. Cũng vì vậy mà cậu bé vô cùng thân thiết với nam diễn viên “Hương Ga”.

Subeo tỏ ra vô cùng gần gũi, thân thiết với nam diễn viên Kim Lý – Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong vài góc ảnh cận mặt hiếm hoi, Hà Hồ tuy không trang điểm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ. Có thể nói, mặt mộc của nữ ca sĩ ở những tháng cuối thai kỳ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nữ ca sĩ khiến ai cũng phải trầm trồ vì vẫn đẹp mặn mà dù đang mang thai – Ảnh: Internet

Vừa qua, cô nàng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cùng mẹ tham gia chuyến thiện nguyện đến các tỉnh miền Trung giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chào đón thành viên mới của gia đình. Theo dự tính, “nữ hoàng giải trí” sẽ hạ sinh 2 thiên thần nhỏ vào tháng 11 năm nay.

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