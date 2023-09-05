Hồ Ngọc Hà hé lộ bất ngờ về cách xưng hô của con trai Subeo dành cho Kim Lý

Hậu trường 05/09/2023 18:54

Trong cuộc sống thường ngày hay mỗi khi đi du lịch, Kim Lý luôn tận tình chăm sóc, chỉ dạy Subeo. Về phần Subeo, cậu bé cũng thể hiện tình cảm yêu thương dành cho Kim Lý. 

Subeo là con chung của Hồ Ngọc Hà và đại gia phố núi Cường Đô La. Sau khi chia tay, cả 2 đã có gia đình mới nhưng may mắn Subeo luôn nhận được tình yêu thương đủ đầy từ bố dượng và mẹ kế. Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải được tin nhắn của ông xã Kim Lý nói về con trai Subeo. Trong đoạn tin nhắn chính là hình ảnh nhóc tì ngồi lọt thỏm trong lòng Kim Lý. Bức ảnh này được ông xã Hồ Ngọc Hà gửi kèm lời nhắn: "So small" (tạm dịch: "Nhỏ quá")

Hồ Ngọc Hà hé lộ bất ngờ về cách xưng hô của con trai Subeo dành cho Kim Lý - Ảnh 1
Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải được tin nhắn của ông xã Kim Lý nói về con trai Subeo

Ngắm lại ảnh con trai ngày bé, giọng ca Cô đơn trên sofa không khỏi cảm thán vì hiện tại ngoại hình Subeo đã thay đổi quá nhiều, trở nên cao lớn, phổng phao. Hồ Ngọc Hà bày tỏ: "Khi bé xíu, giờ sắp bằng chú Kim". Đáng chú ý, qua cách nói của nữ ca sĩ, khán giả cho rằng "chú Kim" cũng là cách xưng hô của Subeo với Kim Lý. Việc cậu bé không gọi Kim Lý là "ba" khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi cả 2 vốn có tình cảm thân thiết từ khi Kim Lý hẹn hò với nữ ca sĩ gốc Quảng Bình.

Hồ Ngọc Hà hé lộ bất ngờ về cách xưng hô của con trai Subeo dành cho Kim Lý - Ảnh 2
Ngắm lại ảnh con trai ngày bé, giọng ca Cô đơn trên sofa không khỏi cảm thán vì hiện tại ngoại hình Subeo đã thay đổi quá nhiều, trở nên cao lớn, phổng phao

Trên trang cá nhân, không khó để bắt gặp hình ảnh Kim Lý và Subeo thường xuyên chơi đùa, trò chuyện thân thiết với nhau. Trong cuộc sống thường ngày hay mỗi khi đi du lịch, Kim Lý luôn tận tình chăm sóc, chỉ dạy Subeo. Về phần Subeo, cậu bé cũng thể hiện tình cảm yêu thương dành cho Kim Lý. 

Hồ Ngọc Hà hé lộ bất ngờ về cách xưng hô của con trai Subeo dành cho Kim Lý - Ảnh 3
Trong cuộc sống thường ngày hay mỗi khi đi du lịch, Kim Lý luôn tận tình chăm sóc, chỉ dạy Subeo

Dù không gọi Kim Lý là "ba" nhưng Subeo lại sẵn sàng gọi Đàm Thu Trang là "mẹ". Còn nhớ thời điểm thông báo kết hôn với Cường Đô La, "hoa khôi xứ Lạng" đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ lời nói mà con riêng của chồng dành cho mình.

Hồ Ngọc Hà hé lộ bất ngờ về cách xưng hô của con trai Subeo dành cho Kim Lý - Ảnh 4
Trên trang cá nhân, không khó để bắt gặp hình ảnh Kim Lý và Subeo thường xuyên chơi đùa, trò chuyện thân thiết với nhau

"Cậu bé từng nói: 'Nếu cô và ba đám cưới xong thì con sẽ có 2 người mẹ, một là mẹ Hà, hai là mẹ Trang'. Khi nghe con nói câu này tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy mình thật sự phải có trách nhiệm với Subeo dù mình không sinh con ra", Đàm Thu Trang kể lại.

Mối quan hệ mẹ kế - con chồng của Đàm Thu Trang và Subeo cũng rất thân thiết. Bà xã Cường Đô La nhiều lần thể hiện sự yêu thương với con riêng của chồng. Nhờ vậy, cựu người mẫu Đàm Thu Trang được dân tình khen là người phụ nữ biết gắn kết, vun vén tình cảm gia đình giữa các thành viên.

Hồ Ngọc Hà hé lộ bất ngờ về cách xưng hô của con trai Subeo dành cho Kim Lý - Ảnh 5
Mối quan hệ mẹ kế - con chồng của Đàm Thu Trang và Subeo cũng rất thân thiết. Bà xã Cường Đô La nhiều lần thể hiện sự yêu thương với con riêng của chồng

Cường Đô La - bố ruột của Subeo tiết lộ, cậu bạn độc lập về cả suy nghĩ và trong cách cư xử với mọi người. Subeo tự quyết định diện mạo, phong cách cho riêng mình, ăn mặc những thứ phù hợp với bản thân chứ không quan trọng đồ đắt tiền hay xịn xò. Là anh trai lớn của 4 nhóc tỳ và là con của hai gia đình, Subeo sống tình cảm, yêu thương, gần gũi với các em.

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