Nhìn món quà mà ông thợ kim hoàn nổi tiếng nước Mỹ - Johnny Đặng dành tặng riêng cho Hồ Ngọc Hà khiến ai nấy cũng phải trầm trồ.
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Sinh nhật đã qua 3 ngày nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn liên tiếp khoe những món quà mình được tặng lên trang cá nhân. Mới đây nhất, nữ ca sĩ đã khoe món quà muộn nhưng bất ngờ và cực khủng đến từ người bạn là tỷ phú Johnny Đặng.
Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, giọng ca Em Muốn Anh Đưa Em Về đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ Johnny Đặng trên đất Mỹ. Được biết thời gian qua cô đi công tác, không thể có mặt ở Việt Nam để tổ chức sinh nhật cùng gia đình. Tại xứ sở cờ hoa, cô không chỉ gặp gỡ mà còn được người thợ kim hoàn đình đám tặng trang sức kim cương.
Khi Hà Hồ "khui hộp" món kim cương đắt giá từ bạn mình, đó là món trang sức kim cương độc lạ, khắc tên viết tắt của chính cô: "H.N.H". Nhìn món trang sức lấp lánh sáng rực đính đầy kim cương trên tay "Nữ hoàng giải trí", dân tình suy đoán giá trị của món đồ này là không hề nhỏ. Qua chia sẻ có thể thấy, bà mẹ 3 con cũng rất thích thiết kế này.
Đây không phải lần đầu tiên Hà Hồ được doanh nhân đình đám làm cho món kim cương độc lạ trên đất Mỹ. Năm 2019, thời điểm grillz (bọc răng kim cương) do ông thợ kim hoàn gốc Việt nghĩ ra đình đám làng giải trí, chủ nhân hit Đừng Làm Em Khóc đã đến tận đất Mỹ sắm cho mình một chiếc. Cô cũng chính là sao Việt đầu tiên thử nghiệm tay nghề của đại gia nổi tiếng này. Tuy nhiên đến nay, nữ ca sĩ vẫn chưa một lần khoe hàm răng đắt giá này trước truyền thông.
Johnny Đặng không phải là một cái tên xa lạ đối với các nghệ sĩ. Anh được biết đến là "ông vua trong ngành đá quý", "cha đẻ" của xu hướng "Grillz" (răng bọc vàng hoặc kim cương, đá quý… giúp bảo vệ và tăng tính thẩm mỹ cho răng).
Khách hàng quen thuộc của anh toàn những cái tên đình đám trong làng nhạc Việt ra đến quốc tế như Kanye West, Lil Wayne, Beyoncé, Justin Bieber…
Ở Việt Nam, rapper Binz, Suboi hay Tuấn Hưng cũng thể hiện sự yêu thích với món phụ kiện này.