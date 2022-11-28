Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ

Hậu trường 28/11/2022 20:00

Nhìn món quà mà ông thợ kim hoàn nổi tiếng nước Mỹ - Johnny Đặng dành tặng riêng cho Hồ Ngọc Hà khiến ai nấy cũng phải trầm trồ.

Sinh nhật đã qua 3 ngày nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn liên tiếp khoe những món quà mình được tặng lên trang cá nhân. Mới đây nhất, nữ ca sĩ đã khoe món quà muộn nhưng bất ngờ và cực khủng đến từ người bạn là tỷ phú Johnny Đặng.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, giọng ca Em Muốn Anh Đưa Em Về đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ Johnny Đặng trên đất Mỹ. Được biết thời gian qua cô đi công tác, không thể có mặt ở Việt Nam để tổ chức sinh nhật cùng gia đình. Tại xứ sở cờ hoa, cô không chỉ gặp gỡ mà còn được người thợ kim hoàn đình đám tặng trang sức kim cương.

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 1

Hồ Ngọc Hà được người bạn tỷ phú tặng quà sinh nhật "siêu khủng".

Khi Hà Hồ "khui hộp" món kim cương đắt giá từ bạn mình, đó là món trang sức kim cương độc lạ, khắc tên viết tắt của chính cô: "H.N.H". Nhìn món trang sức lấp lánh sáng rực đính đầy kim cương trên tay "Nữ hoàng giải trí", dân tình suy đoán giá trị của món đồ này là không hề nhỏ. Qua chia sẻ có thể thấy, bà mẹ 3 con cũng rất thích thiết kế này.

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 2

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 3
Món trang sức lấp lánh đắt giá được làm riêng cho "nữ hoàng giải trí" Vbiz. 

Đây không phải lần đầu tiên Hà Hồ được doanh nhân đình đám làm cho món kim cương độc lạ trên đất Mỹ. Năm 2019, thời điểm grillz (bọc răng kim cương) do ông thợ kim hoàn gốc Việt nghĩ ra đình đám làng giải trí, chủ nhân hit Đừng Làm Em Khóc đã đến tận đất Mỹ sắm cho mình một chiếc. Cô cũng chính là sao Việt đầu tiên thử nghiệm tay nghề của đại gia nổi tiếng này. Tuy nhiên đến nay, nữ ca sĩ vẫn chưa một lần khoe hàm răng đắt giá này trước truyền thông.

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 4
Johnny Đặng từng gây sốt khi chia sẻ hình ảnh đang bọc răng gắn đá quý cho Hồ Ngọc Hà.  

Johnny Đặng không phải là một cái tên xa lạ đối với các nghệ sĩ. Anh được biết đến là "ông vua trong ngành đá quý", "cha đẻ" của xu hướng "Grillz" (răng bọc vàng hoặc kim cương, đá quý… giúp bảo vệ và tăng tính thẩm mỹ cho răng).

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 5
Johnny Đặng tên thật là Đặng Tuấn Anh, sinh năm 1974 trong một gia đình nghèo khó ở Buôn Mê Thuột. Năm 1996, anh sang Mỹ theo gia đình, bắt đầu học nghề làm trang sức bằng vàng. Không lâu sau, Johnny Đặng nổi tiếng với những chiếc grillz được các rapper Mỹ vô cùng ưa chuộng.

Khách hàng quen thuộc của anh toàn những cái tên đình đám trong làng nhạc Việt ra đến quốc tế như Kanye West, Lil Wayne, Beyoncé, Justin Bieber…

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 6
Tháng 5/2022, Justin Bieber khoe bức ảnh hàm răng được đính kim cương lên trang cá nhân. Nam ca sĩ cũng tiết lộ bộ răng này được tạo bởi thợ kim hoàn Johnny Đặng.

Ở Việt Nam, rapper Binz, Suboi hay Tuấn Hưng cũng thể hiện sự yêu thích với món phụ kiện này. 

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 7
Binz dùng trang sức cho răng bằng vàng trắng kết hợp kim cương đính kết dày đặc, trị giá 600 triệu đồng. 

 

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 8
Suboi cũng cực kỳ cá tính sau khi sở hữu một bộ bộ grillz riêng

 

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 9
Bộ Grillz của Suboi được đặt thiết kế riêng với giá 58 triệu đồng, làm bằng kim cương, vàng 14k và đá opal.

 

Hồ Ngọc Hà được 'tỷ phú kim cương' Johnny Đặng tặng quà sinh nhật 'độc nhất vô nhị' trên đất Mỹ - Ảnh 10
Cận cảnh chiếc grillz được nạm đầy kim cương của ca sĩ Tuấn Hưng. 
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