Hồ Ngọc Hà diện bikini nóng bỏng đăng ảnh ‘một nách 2 con’, BB Trần vào bình luận 1 câu khiến CĐM cười ngất

Hậu trường 12/01/2021 16:02

Khoảnh khắc mới nhất của bà mẹ bỉm sữa Hồ Ngọc Hà và 2 con Leon – Lisa đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hồ Ngọc Hà bất ngờ khoe ảnh diện bikini nằm trên giường ôm cùng lúc hai con đang ngủ say kèm dòng chia sẻ: “Đố các bác đêm qua em có ngủ được không? Cái giường gọn gàng của em nay còn đâu”.

Giọng ca “Cả một trời thương nhớ” còn tiết lộ ông xã Kim Lý chính là người chụp lại khoảnh khắc này. Trước đó, nam diễn viên “Hương ga” cũng đã gây sốt với bức ảnh tương tự.

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Hình ảnh ‘bà mẹ 3 con’ gợi cảm trong bộ bikini đen và tay ôm cùng lúc hai thiên thần nhỏ khiến dân mạng thích thú - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc của Hà Hồ và vẻ đáng yêu của Leon – Lisa: “Hai bé nhìn đáng yêu quá”, “Ba mẹ con dễ thương”, “Dáng chị Hà đẹp ghê”…

Bên cạnh đó, nhiều sao Việt như Dương Khắc Linh, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca sĩ Hồng Nhung, đạo diễn Nhất Trung... cũng nhấn nút yêu thích và bình luận dưới bài viết. Đáng chú ý hơn là lời “chào mời” cực lầy lội của diễn viên BB Trần.

Cụ thể, khi thấy đàn chị “một nách 2 con” có vẻ bận rộn, BB Trần liền ngỏ ý được làm vú em. Nhưng thay vì chăm con, nam diễn viên lại nhận trọng trách chăm chồng thay Hà Hồ: “Có cần vú em không chị ơi? Bên em có dịch vụ nhận giữ chồng giúp các mẹ bỉm sữa nha, ân cần, chu đáo và yêu thương chồng người như chồng mình. Chị cần thì bên em sắp xếp qua ngay nhé”.

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BB Trần muốn... giữ chồng giúp đàn chị - Ảnh: IG

Đáp lại BB Trần, Hồ Ngọc Hà cũng “lầy” không kém: “Làm ơn qua gấp”. Màn tương tác này của cả hai khiến cư dân mạng cười ngất. Được biết, sau khi hợp tác trong cùng một MV, BB Trần và Hà Hồ có mối quan hệ khá thân thiết.

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Từ khóa:   Hà Hồ Kim Lý Leon và Lisa

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