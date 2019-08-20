Hồ Lệ Thu diện bikini khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 46 sau 3 cuộc hôn nhân bi kịch

Hậu trường 20/08/2019 11:16

Sắp chạm ngưỡng 50, ca sĩ Hồ Lệ Thu vẫn khiến nhiều người phải "đỏ mắt" ghen tỵ khi sở hữu thân hình thon gọn, nóng bỏng khó cưỡng.

Sau nhiều năm định cư nơi xứ người, thời gian gần đây ca sĩ Hồ Lệ Thu đã về nước và xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện của làng giải trí Việt.

Mới đây, giọng ca Hững hờ khiến dân mạng xuýt xoa khi diện bikini khoe ba vòng săn chắc, nóng bỏng trước biển. Ở tuổi 46, Hồ Lệ Thu sở hữu nhan sắc trẻ trung, thân hình nuột nà không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz Việt.

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Hồ Lệ Thu tự tin diện bikini khoe dáng nuột trước biển - Ảnh: FB
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Cô khiến dân mạng 'đỏ mặt' khi tạo dáng gợi cảm trước ống kính - Ảnh: FB

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Sau khi về nước hoạt động, cô nàng chăm khoe thân hình sexy 'đốt mắt' người nhìn - Ảnh: FB

Ngoài hoạt động ca hát, nữ ca sĩ hải ngoại nhận được sự quan tâm lớn của công chúng khi tiết lộ chuyện hôn nhân kém may mắn. 3 lần kết hôn, Hồ Lệ Thu vẫn chưa tìm được cho mình chốn đi về bình yên ở tuổi U50.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của nữ ca sĩ đổ vỡ vì lấy phải người chồng bạo hành. Thậm chí, cô phải ôm con bỏ trốn trong đêm. Người đàn ông thứ hai cũng không mang lại cho nữ ca sĩ hạnh phúc trọn vẹn, chỉ xem vợ như osin. Ở cuộc hôn nhân thứ 3, Hồ Lệ Thu bàng hoàng khi nhận ra mình bị phản bội ngay đêm tân hôn. 

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Sau 3 cuộc hôn nhân đầy nước mắt, hiện cô sống vui vẻ với niềm đam mê âm nhạc - Ảnh: FB

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Không còn bận tâm chuyện quá khứ, mỹ nhân sinh năm 1973 ngày càng xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh: FB

Trải qua quá nhiều biến cố trong hôn nhân, hiện Hồ Lệ Thu vẫn đi về lẻ bóng. Cô chưa công khai bất kỳ mối quan hệ với người đàn ông nào khác. Dường như nữ ca sĩ đã khép chặt trái tim mình để không bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

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Từ khóa:   Hồ Lệ Thu

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