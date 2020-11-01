Hình ảnh mới nhất của con gái Đông Nhi sau 5 ngày sinh, đáng yêu đến mức ai thấy cũng ‘lịm tim’

Khoảnh khắc mới nhất của bé Winnie – con gái đầu lòng nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Ngày 26/10 vừa qua, showbiz Việt đã chính thức đón chào “em bé vàng trong làng đầu thai” của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Được biết, con gái Đông Nhi có tên thân mật là Winnie, thuộc cung Bọ Cạp.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Ông Cao Thắng – Ảnh: FB

Từ sau khi hạ sinh ái nữ đầu lòng, cuộc sống hôn nhân của Đông Nhi và Ông Cao Thắng càng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, khoảnh khắc mới nhất của Winnie bên bố Ông Cao Thắng đã giành được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Cụ thể, giọng ca “Ngọt ngào” đã đăng tải hình ảnh ông xã âu yếm ôm con gái Winnie vào lòng lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Phải đến ngày thứ 5 mới ‘hoàn hồn’ để up tấm hình đầu tiên đáng yêu nhất trần đời này. Tuy cuộc sống 5 ngày qua có hơi ‘đảo lộn’ 1 chút nhưng thực sự hạnh phúc khi mỗi ngày đều được nhìn thấy những điều đáng yêu thế này. Ngày nào mà không được nhìn thấy 2 khuôn mặt kia là nhớ đến xỉu mất”.

Ông Cao Thắng ôm con gái ngủ vùi khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận trước khoảnh khắc cực đáng yêu này của Ông Cao Thắng và bé Winnie: “Cưng chết tôi rồi”, “Nhìn hai cha con ngủ trông bình yên quá”, “Dễ thương quá à!”, “Sẽ còn nhiều điều đáng yêu và tuyệt vời nữa bé à”, “Nhìn 2 bố con đáng yêu quá!”, “Hai cha con nhà này ngủ vùi nhìn cưng lắm cơ!”…

Xúc động loạt ảnh hiếm Đông Nhi chuyển dạ đau đớn trong phòng sinh, lần đầu hé lộ gương mặt con gái Đây là những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng trong giây phút đón con gái chào đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-moi-nhat-cua-con-gai-dong-nhi-sau-5-ngay-sinh-dang-yeu-den-muc-ai-thay-cung-lim-tim-384938.html