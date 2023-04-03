Hiếu Hiền tủi thân khi bày tỏ niềm thương nhớ đến đấng sinh thành quá cố, khán giả cũng nghẹn ngào đồng cảm

Hậu trường 03/04/2023 06:24

Trên trang cá nhân, Hiếu Hiền không khỏi xúc động khi bất ngờ chia sẻ bài viết bày tỏ niềm thương nhớ đến đấng sinh thành.

Hiếu Hiền là gương mặt không còn mấy xa lạ với khán giả màn ảnh Việt. Không chỉ gây ấn tượng qua các bộ phim truyền hình, anh cũng đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Nam diễn viên vốn được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật với ba là nghệ sĩ Đức Lang, mẹ là nghệ sĩ Kim Ngọc. Tuy nhiên, từ sớm Hiếu Hiền đã phải chịu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ từ sớm.

Hiếu Hiền tủi thân khi bày tỏ niềm thương nhớ đến đấng sinh thành quá cố, khán giả cũng nghẹn ngào đồng cảm - Ảnh 1
Hiếu Hiền tủi thân khi bày tỏ niềm thương nhớ đến đấng sinh thành quá cố, khán giả cũng nghẹn ngào đồng cảm - Ảnh 2
 Hiếu Hiền vốn được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật với ba là nghệ sĩ Đức Lang, mẹ là nghệ sĩ Kim Ngọc - Ảnh: Internet

Mới đây, khi nhắc về việc này, trên trang cá nhân, Hiếu Hiền không khỏi xúc động khi bất ngờ chia sẻ bài viết bày tỏ niềm thương nhớ đến đấng sinh thành. Nam diễn viên nghẹn ngào:

"Nếu có ai cho tôi một điều ước thì tôi sẽ ước mình đừng sinh ra trong cõi đời này. Để không phải chịu đau khổ khi mất đi đấng sinh thành, không phải khóc thầm lặng lẽ mỗi khi buồn tủi, không phải thầm ganh tỵ với bạn cùng lứa khi đi đâu về đến nhà vẫn còn mẹ nấu cho những món ăn ngon cùng những cái ôm trìu mến. Không phải nhói lòng khi thấy những đứa bé được bà nội ôm cưng chiều, không phải và càng không phải sao mà buồn đến thấu cả tâm can. Đêm nay ai sẽ khóc cùng mình đây".

Hiếu Hiền tủi thân khi bày tỏ niềm thương nhớ đến đấng sinh thành quá cố, khán giả cũng nghẹn ngào đồng cảm - Ảnh 3
Sau khi lấy vợ, nam diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình, yêu chiều vợ con hết mực - Ảnh: Internet

Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết của Hiếu Hiền đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Dưới bài viết, khán giả cũng bày tỏ không thể kìm nén được cảm xúc và có người còn cảm thấy đồng cảm với nam diễn viên.

Hiếu Hiền tủi thân khi bày tỏ niềm thương nhớ đến đấng sinh thành quá cố, khán giả cũng nghẹn ngào đồng cảm - Ảnh 4
Các con của Hiếu Hiền - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, cuộc sống của Hiếu Hiền khá viên mãn. Sau khi lấy vợ, nam diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình, yêu chiều vợ con hết mực. Anh đi làm lo kinh tế để bà xã yên tâm sinh con, làm hậu phương vững cho chồng yên tâm hoạt động nghệ thuật. 

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