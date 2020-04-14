Hiếm lắm Việt Hương mới khoe con gái giỏi giang, ai cũng khen vì ba mẹ dạy con quá khéo

Hậu trường 14/04/2020 17:23

Từ nhỏ, con gái danh hài Việt Hương - bé Elyza Phương Vy được bố mẹ dạy tự lập. Bé biết nấu những món ăn đơn giản khi ba mẹ không có nhà.

Trên trang cá nhân, danh hài Việt Hương vừa đăng tải hình ảnh con gái Elyza Phương Vy tất bật nấu nướng. Vì được ba mẹ chỉ dạy từ nhỏ nên con gái nữ nghệ sĩ sống rất tự lập, biết cách chăm sóc bản thân.

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Con gái Việt Hương tự chuẩn bị nguyên liệu với sự hướng dẫn của ba mẹ - Ảnh: FB

Việt Hương chia sẻ: "Con gái nên từ nhỏ lặt rau, vo gạo, lớn tý cắt hành ngò, chiên trứng, nói chung cứ phải sơ sơ 3 món cơm canh. Cha mẹ chỉ cho con cách, không có cha mẹ bên cạnh vẫn biết nấu, nấu gì cũng được miễn ăn được theo ý con, học không cần xuất sắc (con có kết quả học loại giỏi) miễn sao ra đường lễ phép, biết điều sẽ gặp nhiều may mắn con nhé".

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Cô bé được bố mẹ tập cầm dao thái thức ăn và nấu những món đơn giản - Ảnh: FB

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Việt Hương khoe thành quả của con gái và chồng, cô bé tự nấu món giá xào tôm - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người dành nhiều lời khen cho con gái Việt Hương. Cô bé không chỉ học hỏi mà còn rất thành thạo việc nhà, nấu ăn. Cư dân mạng cũng hết lời ca ngợi Việt Hương và ông xã Hoài Phương vì nuôi dạy con gái khéo léo. "Em giỏi như mẹ vậy đó", "Elyza giỏi quá, bố Phương chịu khó, phong người bố nhân dân", "Con gái Elyza quá xuất sắc và luôn lễ phép, thật đáng yêu quá", "Con gái chị Hương giỏi quá"... mọi người bày tỏ.

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Việt Hương hạnh phúc bên chồng và con gái tại Mỹ - Ảnh: FB

Việt Hương - Hoài Phương kết hôn vào năm 2004. 5 năm sau, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng ra đời. Hiện bé Elyza sống tại Mỹ cùng bố, Việt Hương vẫn hoạt động nhiều ở Việt Nam. Dù bận nhưng cô luôn sắp xếp thời gian di chuyển giữa hai nước để vừa đảm bảo công việc, vừa chăm sóc gia đình.

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