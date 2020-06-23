Hậu ly hôn, chồng cũ Ngọc Quyên có cuộc sống ra sao tại Mỹ?

Trái ngược với Ngọc Quyên, bác sĩ Richard Lê có cuộc sống khá trầm lặng và khép kín sau khi ly hôn.
- Một mình bươn chải nuôi con tại Mỹ, Ngọc Quyên sợ hãi vì đám đông biểu tình trước cửa hàng
- Cuộc sống của Ngọc Quyên tại Mỹ: Chỉ biết công việc, biến mình thành cỗ máy kiếm tiền
Năm 2013, Ngọc Quyên khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố rời xa hào quang sân khấu để lên xe hoa. Sau đó 1 năm, đám cưới của nữ người mẫu và bác sĩ Richard Lê được tổ chức tại California (Mỹ) trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.
Sau khi kết hôn, Ngọc Quyên sang Mỹ định cư cùng chồng. Thời điểm đó, cô từng gây sốt với hình ảnh đứng bán hàng tại trung tâm thương mại. Nhiều người hâm mộ không khỏi chạnh lòng khi một siêu mẫu lừng lẫy của showbiz Việt nay phải cực nhọc mưu sinh nơi đất khách quê người.
Sau 4 năm chung sống, vợ chồng Ngọc Quyên khiến công chúng tiếc nuối khi tuyên bố ly hôn.
Hậu đường ai nấy đi, cô và chồng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Bên cạnh đó, cả hai cùng thỏa thuận sẽ chia nhau chăm sóc con trai chung để cậu bé không bị thiếu thốn tình cảm gia đình.
Trên mạng xã hội, Ngọc Quyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con trai đến người hâm mộ. Trong khi đó, chồng cũ của cô lại vô cùng kín tiếng. Trang cá nhân của anh cũng để ở chế độ riêng tư.
Ngoài thời gian dành cho con trai, Richard Lê vẫn tiếp tục công việc bác sĩ mình đang theo đuổi và tập trung cho sự nghiệp. Được biết, anh vừa hoàn thành khóa học luật sư tại Mỹ.