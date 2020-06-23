Hậu ly hôn, chồng cũ Ngọc Quyên có cuộc sống ra sao tại Mỹ?

Hậu trường 23/06/2020 10:24

Trái ngược với Ngọc Quyên, bác sĩ Richard Lê có cuộc sống khá trầm lặng và khép kín sau khi ly hôn.

Năm 2013, Ngọc Quyên khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố rời xa hào quang sân khấu để lên xe hoa. Sau đó 1 năm, đám cưới của nữ người mẫu và bác sĩ Richard Lê được tổ chức tại California (Mỹ) trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

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Ngọc Quyên và chồng cũ Richard Lê - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, Ngọc Quyên sang Mỹ định cư cùng chồng. Thời điểm đó, cô từng gây sốt với hình ảnh đứng bán hàng tại trung tâm thương mại. Nhiều người hâm mộ không khỏi chạnh lòng khi một siêu mẫu lừng lẫy của showbiz Việt nay phải cực nhọc mưu sinh nơi đất khách quê người.

Sau 4 năm chung sống, vợ chồng Ngọc Quyên khiến công chúng tiếc nuối khi tuyên bố ly hôn.

Hậu đường ai nấy đi, cô và chồng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Bên cạnh đó, cả hai cùng thỏa thuận sẽ chia nhau chăm sóc con trai chung để cậu bé không bị thiếu thốn tình cảm gia đình.

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Vợ chồng Ngọc Quyên thuở mặn nồng - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, Ngọc Quyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con trai đến người hâm mộ. Trong khi đó, chồng cũ của cô lại vô cùng kín tiếng. Trang cá nhân của anh cũng để ở chế độ riêng tư.

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Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với chân dài đình đám, Richard dành hết thời gian để làm việc và chăm sóc con trai – Ảnh: Internet

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Những hình ảnh hiếm hoi của chồng cũ Ngọc Quyên – Ảnh: Internet

Ngoài thời gian dành cho con trai, Richard Lê vẫn tiếp tục công việc bác sĩ mình đang theo đuổi và tập trung cho sự nghiệp. Được biết, anh vừa hoàn thành khóa học luật sư tại Mỹ.

Ly hôn chồng đại gia, một mình kiếm sống nuôi con, cuộc sống của Ngọc Quyên tại Mỹ hiện giờ ra sao?

Ly hôn chồng đại gia, một mình kiếm sống nuôi con, cuộc sống của Ngọc Quyên tại Mỹ hiện giờ ra sao?

Đã từng có thời gian lận đận vì chuyện hôn nhân tan vỡ, Ngọc Quyên hiện tại dành mọi sức lực để kiếm tiền nuôi con.

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