Hậu lùm xùm chuyện tình cảm với Jack, Thiên An bị antifan 'mắng' không thương tiếc, đay nghiến khi khoe 'bận làm đẹp' trong lúc nuôi con nhỏ

Hậu trường 24/02/2022 17:40

Thiên An bị anti-fan tấn công, buông lời cay nghiệt khiến bà mẹ 1 con tủi thân hơn nhiều.

Thời gian qua, ồn ào giữa JackThiên An nhận được sự quan tâm của công chúng. Bê bối đời tư giọng ca Sóng Gió đã khiến mạng xã hội dậy sóng suốt nhiều tháng liền, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hậu lùm xùm chuyện tình cảm với Jack, Thiên An bị antifan 'mắng' không thương tiếc, đay nghiến khi khoe 'bận làm đẹp' trong lúc nuôi con nhỏ - Ảnh 1
Hậu lùm xùm chuyện tình cảm với Jack, Thiên An bị antifan 'mắng' không thương tiếc, đay nghiến khi khoe 'bận làm đẹp' trong lúc nuôi con nhỏ - Ảnh 2

Mới đây, cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi Thiên An công khai những đoạn tin nhắn quấy rối của antifan khiến cô vô cùng buồn và tủi thân.

Hậu lùm xùm chuyện tình cảm với Jack, Thiên An bị antifan 'mắng' không thương tiếc, đay nghiến khi khoe 'bận làm đẹp' trong lúc nuôi con nhỏ - Ảnh 3

Những tin nhắn chê bà mẹ một con giả tạo, thích lên mạng than khổ để được CĐM bên vực... được cho là xuất phát từ việc Thiên An đăng tải clip chăm con và bận sửa soạn, lên đồ, làm đẹp...

Hậu lùm xùm chuyện tình cảm với Jack, Thiên An bị antifan 'mắng' không thương tiếc, đay nghiến khi khoe 'bận làm đẹp' trong lúc nuôi con nhỏ - Ảnh 4

Trước những lời lẽ khiếm nhã này, cô nàng không nói lời nào mà chỉ đăng kèm 3 dấu chấm hỏi ngắn gọn. Có thể thấy, sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An đang dần trở lại showbiz mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, "nàng thơ" một thời của giọng ca Sóng Gió cũng phải hứng chịu vô số những lời mỉa mai, chỉ trích từ CĐM.

Netizen an ủi Thiên An sớm tìm được người mới tốt hơn Jack, chính chủ có 'phản hồi' gây chú ý

Netizen an ủi Thiên An sớm tìm được người mới tốt hơn Jack, chính chủ có 'phản hồi' gây chú ý

Động thái của Thiên An khi được nhắc đến Jack khiến netizen xôn xao.

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