Hậu lùm xùm chuyện tình cảm với Jack, Thiên An bị antifan 'mắng' không thương tiếc, đay nghiến khi khoe 'bận làm đẹp' trong lúc nuôi con nhỏ

Thiên An bị anti-fan tấn công, buông lời cay nghiệt khiến bà mẹ 1 con tủi thân hơn nhiều.

Thời gian qua, ồn ào giữa Jack và Thiên An nhận được sự quan tâm của công chúng. Bê bối đời tư giọng ca Sóng Gió đã khiến mạng xã hội dậy sóng suốt nhiều tháng liền, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi Thiên An công khai những đoạn tin nhắn quấy rối của antifan khiến cô vô cùng buồn và tủi thân.

Những tin nhắn chê bà mẹ một con giả tạo, thích lên mạng than khổ để được CĐM bên vực... được cho là xuất phát từ việc Thiên An đăng tải clip chăm con và bận sửa soạn, lên đồ, làm đẹp...

Trước những lời lẽ khiếm nhã này, cô nàng không nói lời nào mà chỉ đăng kèm 3 dấu chấm hỏi ngắn gọn. Có thể thấy, sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An đang dần trở lại showbiz mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, "nàng thơ" một thời của giọng ca Sóng Gió cũng phải hứng chịu vô số những lời mỉa mai, chỉ trích từ CĐM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-lum-xum-chuyen-tinh-cam-voi-jack-thien-an-bi-antifan-mang-khong-thuong-tiec-day-nghien-khi-khoe-ban-lam-dep-trong-luc-nuoi-con-nho-451863.html