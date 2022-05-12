Hành trình 4 năm bên nhau của Hà Đức Chinh và vợ: Từ hẹn hò giấu mặt đến về quê ra mắt, kết thúc bằng đám cưới hoành tráng chẳng thua kém sao Việt nào

Cặp đôi quen nhau từ năm 2018 nhưng đến 2019 mới chính thức công khai với người hâm mộ. Thời gian đầu mới yêu, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang vô cùng kín kẽ, không đăng tải quá nhiều hình ảnh thân mật với nửa kia.

Hà Đức Chinh là một trong những cầu thủ được yêu mến của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Từ mùa giải U23 Châu Á năm 2018, Hà Đức Chính được biết đến lối đá hấp dẫn cùng tính cách "dễ thương", hài hước. Nhà trai giỏi thế đấy, đàng gái cũng thông minh chẳng kém. Mai Hà Trang - bạn gái của Chinh "đen" sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật với nhan sắc xinh đẹp.

Cuối năm 2018, Hà Đức Chinh bị bắt gặp mặc áo đôi, tay trong tay cùng Mai Hà Trang, vướng nghi vấn hẹn hò

Trong bốn năm mặn nồng, cặp đôi chưa một lần dính thị phi, sự nghiệp của Đức Chinh "lên như diều gặp gió" cofnn Hà Thu Trang trở thành hot girl được yêu mến. Chính vì vậy, chuyện tình cầu thủ và nàng hotgirl đã trở thành hình mẫu lý tưởng khiến dân tình ngưỡng mộ.

Hà Đức Chinh nắm tay Mai Hà Trang đứng giữa khung hình Ảnh: Internet

Người hâm mộ thường thấy Hà Trang đến cổ vũ các trận bóng của Chinh Đen, những story liên quan đến cầu thủ được úp mở

Cả hai đang úp mở về một chuyện tình đẹp như mơ - Ảnh: chụp màn hình

Sau 1 năm, Hà Đức Chinh chính thức công khai bạn gái với nhan sắc xinh đẹp

Chính thức công khai mối quan hệ - Ảnh: Internet

Thoải mái đăng ảnh với nhau sau khi công khai nhưng cặp đôi vẫn vô cùng kín tiếng vì chỉ khoe khoảnh khắc phía sau lưng

Cặp đôi vẫn kín tiếng chỉ khoe hình chụp phía sau - Ảnh: Internet

Trong dịp Tết, nam cầu thủ còn đưa bạn gái về nhà ra mắt gia đình tại Phú Thọ

Hà Đức Chinh dẫn bạn gái về ra mắt gia đình tại Phú Thọ - Ảnh: Internet

Sự nghiệp bận rộn nhưng Hà Đức Chinh vẫn dành nhiều sự quan tâm cho bạn gái. Trong mỗi dịp đặc biệt, anh chàng đều tinh tế gửi hoa, quà để chúc mừng

Đáp lại tình cảm của bạn trai, hot girl gốc Bắc Giang cũng ngọt ngào không kém. Vốn giỏi hội hoạ, Hà Trang thường tặng người yêu những bức tranh tự vẽ

Chính thức đăng tải những bức ảnh hẹn hò thường xuyên hơn. Mai Hà Trang nhận nhiều lời khen bởi sự tinh tế, khôn khéo, không quá khoa trương làm ảnh hưởng đến sự nghiệp bạn trai

Khoảnh khắc cầu hôn đầy xúc động của cặp đôi mới được hé lộ khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên"

Tối 10/5, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội. Đám cưới có sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Hoà Minzy,...

Chuyện tình của Hà Đức Chinh và Mai Thảo Trang có kết quả viên mãn bằng một đám cưới siêu hoành tráng.