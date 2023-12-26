Hạnh phúc đến muộn nhưng tuổi xế chiều của NSND Trung Anh cực viên mãn: Vợ kém 10 tuổi hiền lành, 2 con tài giỏi

Anh từng tâm sự trên phim, anh thường khóc rất nhiều nhưng ngoài đời, nghệ sĩ là người cứng rắn, kiên định, hiếm khi rơi nước mắt. "Có lẽ, hết thảy nước mắt của tôi đã dồn vào những tháng ngày thơ bé" - nghệ sĩ hồi tưởng.

Sau thành công của bộ phim "Về nhà đi con", khán giả vô cùng ấn tượng vai diễn người bố hiền lành, chân chất của NSND Trung Anh . Vì dáng người gầy gò, long đong nên các đạo diễn thường ưu ái cho ông vào những vai có số phận đặc biệt. Anh biến hóa trong hàng loạt phim như Nơi ẩn nấp bình yên, Ngự lâm không kiếm, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Nếp nhà... Năm 2017, với vai Lương Bổng trong Người phán xử, anh nhận giải Cánh Diều Vàng "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

Khi mới bước lên thuyền, thuyền lật, anh suýt chết đuối. Sau đó, anh cùng bác đi bộ ròng rã nhiều ngày. Trung Anh không nhớ chính xác đi bao nhiêu ngày mới đến Hà Nội, chỉ nhớ đó là một quãng đường đầy rẫy khó khăn với những ngày ăn nhờ ở đậu hoặc vạ vật ven đường. Những mất mát ám ảnh ông nhiều năm, tạo nên một Trung Anh trầm lặng, khép kín, ít giao du, tụ tập. Ở cùng bố, anh ít tâm sự với ông mà chủ yếu làm bạn với sách vở.

Anh sinh năm 1961 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, tuổi thơ của Trung Anh là những tháng ngày đội mũ rơm tránh bom đạn chiến tranh. Năm anh lên bảy tuổi, một đêm, máy bay B52 của Mỹ thả bom xuống làng. Trung Anh may mắn sống sót vì ngủ dưới hầm nhưng mạng sống của mẹ, dì và chị gái anh đã bị cướp đi. Thời loạn lạc, vì không thể liên lạc với bố, Trung Anh khi ấy cùng họ hàng làm đám tang cho người thân. Xong xuôi, anh cùng bác khăn gói ra Hà Nội tìm bố. Anh ra đi vào mùa nước sông La dâng cao.

Những mất mát ám ảnh ông nhiều năm, tạo nên một Trung Anh trầm lặng, khép kín, ít giao du, tụ tập. Ở cùng bố, anh ít tâm sự với ông mà chủ yếu làm bạn với sách vở

NSND Trung Anh có hơn 40 năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, 2 năm qua, anh đã nghỉ hưu theo chế độ. Diễn viên Thương ngày nắng về có nhiều luyến tiếc vì đã gắn bó quá lâu và vẫn còn dành rất nhiều tình yêu cho sân khấu. Bên cạnh đó, ông cũng mang nhiều trăn trở bởi tình hình sân khấu hiện tại vốn đã khó khăn.

NSND Trung Anh khẳng định dù tham gia nhiều dự án phim truyền hình nhưng nếu có cơ hội, ông vẫn sẽ diễn trên sân khấu, làm những vai mình thích. Chia sẻ với Dân trí về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, NSND Trung Anh cho hay, nhiều người nói rằng, về hưu sẽ bị hụt hẫng và buồn nhưng anh không có cảm giác đó. Hàng ngày anh vẫn bận rộn với việc giảng dạy các em sinh viên.

NSND Trung Anh có hơn 40 năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, 2 năm qua, anh đã nghỉ hưu theo chế độ

"Nhiều người bảo, cẩn thận đấy, về hưu sẽ bị sốc và trầm cảm vì rảnh quá. Nhưng tôi lại rất bận, chưa có cảm giác mình về hưu. Hiện tại, tôi vẫn đang tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và làm các dự án phim" - bố Sơn của phim Về nhà đi con chia sẻ.

Sự nghiệp có nhiều tiếng vang nhưng hạnh phúc đến với Trung Anh muộn màng. Anh thường đùa rằng mình "ham chơi, yêu nghệ thuật" nên kết hôn muộn, thế nhưng "chậm lại chắc". Đến năm 37 tuổi, anh mới tiến tới hôn nhân với chị Hiếu - người phụ nữ làm nghề kế toán, kém anh 10 tuổi.

Sự nghiệp có nhiều tiếng vang nhưng hạnh phúc đến với Trung Anh muộn màng. Đến năm 37 tuổi, anh mới tiến tới hôn nhân với chị Hiếu

Cả 2 sống cùng khu phố, chị lại là fan của anh nên khi về chung một nhà, chị dễ dàng hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Vợ nghệ sĩ Trung Anh cho biết hai người "tận dụng triệt để quy luật bù trừ để hòa hợp với đối phương". Diễn viên gọi vợ là bạn tâm giao, cùng anh chia sẻ nhiều khó khăn, vướng mắc trong gia đình. Đến nay, chị vẫn giữ thói quen xem tất cả phim chồng đóng.

Anh thường xuyên vắng nhà nên chị đảm nhiệm việc "tề gia nội trợ", chăm lo con cái. Nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ thêm, anh là người sống bản năng, nhưng vẫn là người chiều vợ. Anh bảo, dù là diễn viên, hay đi làm việc với các đồng nghiệp trẻ nhưng vợ anh không bao giờ ghen mà rất thông cảm cho công việc của chồng.

Anh thường xuyên vắng nhà nên chị đảm nhiệm việc "tề gia nội trợ", chăm lo con cái. Nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ thêm, anh là người sống bản năng, nhưng vẫn là người chiều vợ

Vợ chồng nam nghệ sĩ có 2 người con "đủ nếp đủ tẻ". Năm 2021, nam nghệ sĩ gạo cội khoe chuyện con gái út nhận được học bổng du học. NSND Trung Anh cho biết con gái giành học bổng ngành hóa sinh tại Mỹ. Học bổng của Thục Anh gồm khoảng 10.000 USD học phí cùng một số khoản khác.

Không chỉ con gái, NSND Trung Anh còn có cậu con trai cả cũng cực kỳ xuất sắc. Cậu có tên Tiến Việt, hiện đang đi du học ở Phần Lan, trước đó cậu đã có 1 năm học ở trường Đại học Bách khoa.

Năm 2021, nam nghệ sĩ gạo cội khoe chuyện con gái út nhận được học bổng du học

Từ ngày con gái sang Mỹ du học, vợ chồng nghệ sĩ Trung Anh dành thời gian để chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Ông tâm sự khi các con đi, cả mình và vợ đều cảm thấy hụt hẫng về mặt tình cảm nên phải động viên nhau. Nam nghệ sĩ kể: "Tôi đi làm khá nhiều nhưng vẫn dành thời gian cho vợ nhiều hơn vì cô ấy buồn nhiều. Mình là đàn ông thì có thể khác một chút nhưng vẫn có sự mong ngóng, nhớ nhung các con. Thật ra ngày nào các con tôi cũng gọi về, vợ tôi hằng ngày cứ mong đến giờ các con gọi về để trò chuyện với chúng".

Từ ngày con gái sang Mỹ du học, vợ chồng nghệ sĩ Trung Anh dành thời gian để chăm sóc cho nhau nhiều hơn

Ở tuổi 62, NSND Trung Anh đang có những tháng ngày bình yên bên gia đình. Nếu không làm phim, anh sẽ đi dạy, đọc sách, xem bóng đá. "Buổi sáng tôi dậy sớm, chăm sóc cây cối, pha trà uống rồi ngắm nhìn khung cảnh của một ngày mới. Tôi không uống bia, không uống rượu và hạn chế tới nơi đông người" - anh chia sẻ.

Ở tuổi 62, NSND Trung Anh đang có những tháng ngày bình yên bên gia đình

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, dù là một diễn viên nhưng anh nhận mình là người ít nói: "Nhiều người bảo, sao anh kiệm lời vậy? Nhưng tính tôi từ xưa nay vẫn thế chứ không phải cố ý như vậy. Tôi nhận mình là người giao tiếp kém, không nói được lời hoa mỹ nhưng tôi chân thành với bạn bè, đồng nghiệp".