Hàn Thái Tú công khai danh sách phúng điếu cố ca sĩ Vân Quang Long, tiết lộ người thừa hưởng toàn bộ số tiền

Sau khi hoàn thành tươm tất tang lễ cho cố NS Vân Quang Long, Hàn Thái Tú quyết định công khai minh bạch toàn bộ số tiền phúng điếu.
- Sau lễ tang của cố NS Vân Quang Long tại Mỹ, Nhật Cường 'lạnh người' kể chuyện tâm linh khó lý giải
- Căn biệt thự 23 tỷ của Hồ Quang Hiếu: Thiết kế tối giản nhưng vẫn cực chất, lại có kha khá góc nghệ thuật
Ngày 29/12/2020, thông tin Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ khiến bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể đưa thi hài cố nghệ sĩ về Việt Nam. Chính vì vậy, ca sĩ Hàn Thái Tú đã cùng một số bạn bè tại Mỹ đứng ra lo liệu tang lễ cho người bạn thân.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hàn Thái Tú đã chia sẻ danh sách số tiền phúng điếu kèm tên người gửi trong tang lễ của Vân Quang Long tại Mỹ. Đồng thời, nam ca sĩ cho biết anh sẽ chuyển toàn bộ số tiền về cho gia đình trong thời gian tới: “Cám ơn tất cả anh chị em gần xa, đồng nghiệp, thân hữu đã thương Long và nhờ Tú chuyển số tiền về đến 2 bác và 3 cháu tại quê nhà. Số tiền trên sẽ được đưa đến sớm nhất. Xin thay gia đình cảm tạ”.
Theo chia sẻ của Hàn Thái Tú, bố mẹ và 3 con của cố NS Vân Quang Long sẽ là người thừa hưởng toàn bộ tiền phúng điếu. Được biết, tổng số tiền phúng điếu trong tang lễ của cố nghệ sĩ là hơn 300 triệu đồng.
Dưới bài đăng, nhiều khán giả xúc động trước tình cảm chân thành của Hàn Thái Tú dành cho người bạn thân quá cố: “Thương yêu em Tú với nụ cười và tấm lòng của em!”, “Vậy Long ấm lòng rồi”, “Vất vả cho anh hai quá”, “Cảm ơn anh vì tấm lòng với người bạn thân quá trọn vẹn”…