Trong đoạn clip đăng tải trên Youtube, nam diễn viên Nhật Cường gây chú ý khi chia sẻ về những câu chuyện tâm linh sau khi NS Vân Quang Long qua đời.

Mới đây, trên kênh Youtube, nam danh hài Nhật Cường bất ngờ kể lại những câu chuyện kỳ lạ khó lý giải sau khi bạn thân Vân Quang Long qua đời. Theo đó, trong tang lễ cố nghệ sĩ, Nhật Cường cho biết: “Bia và đồ ăn trên bàn đổ liên tục, không biết có sự đùa giỡn nào không?”.

Danh hài Nhật Cường gục ngã trong tang lễ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nam diễn viên còn thấy khó hiểu về hiện tượng khi mọi người đang làm lễ tại nhà quàn, thắp 3 nén nhang nhưng hai cây kia lại cháy khá bất thường. Thậm chí, vì lửa quá lớn mà bàn thờ suýt bị cháy.

Nhật Cường kể thêm, trong lúc làm lễ anh đã thầm thì: “Nếu con linh thiêng hãy về đánh vai tía một cái nha”. Vừa nói dứt lời, vài giây sau nam diễn viên thấy lạnh cả sống lưng. Nam diễn viên cho biết có lẽ linh hồn Vân Quang Long vẫn còn ở bên cạnh mọi người.

Lúc sinh thời, Nhật Cường và Vân Quang Long thường gọi nhau thân thiết là ‘tía – con’ - Ảnh: Internet

Một người thân của Vân Quang Long tại Mỹ cũng kể lại giấc mơ về cố nghệ sĩ cho nam danh hài Nhật Cường: “Sáng ngủ dậy, vợ em kể rằng tối qua ngủ mơ thấy Vân Quang Long đứng ở cửa này nhìn. Sau đó cô ấy lại mơ thấy ở trong nhà quàn, thấy mọi người đến viếng Long, thấy cả mặt Long nữa. Long có nói một câu này. Cậu ấy nói sẽ có một người bạn của Long đến viếng, em nhìn thấy rõ cô gái ấy luôn, tóc duỗi thẳng dài đến ngang vai. Em muốn để 1, 2 ngày nữa đến xem có gặp cô ấy không”.

Bạn bè và người thân 'lạnh người' kể với nhau về những câu chuyện tâm linh sau tang lễ - Ảnh: Internet

Ngày 5/1 vừa qua, thi hài cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã được mang đi hỏa táng. Khoảnh khắc người thân, bạn bè gục ngã khi tiễn biệt nam ca sĩ khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt. Được biết, tro cốt sẽ được vợ chồng NS Việt Hương hỗ trợ gia đình đưa về Việt Nam.

Nhật Cường ngã quỵ, người thân khóc lạc giọng lúc bấm nút hỏa táng Vân Quang Long Người thân, đồng nghiệp không kìm được nước mắt trong giây phút đưa tiễn linh cữu ca sĩ Vân Quang Long vào nơi hỏa táng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-le-tang-cua-co-ns-van-quang-long-tai-my-nhat-cuong-lanh-nguoi-ke-chuyen-tam-linh-kho-ly-giai-392577.html