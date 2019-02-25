Hà Hồ tung ảnh diện váy cưới e ấp bên Kim Lý, sẽ làm đám cưới sau 1 tuần nữa?

Hậu trường 25/02/2019 10:50

Dù người trong cuộc vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin, nhưng fan vẫn không ngừng gửi lời chúc hạnh phúc đến Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Sau hơn 1 năm công khai tình cảm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không còn e ngại mà vô tư khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn với công chúng. Cả hai thường xuyên đi du lịch, vun vén tình yêu. Cuối năm 2018 vừa qua, "Nữ hoàng giải trí" đã đưa cả nhà sang Thụy Điển du lịch và gặp gỡ bố mẹ Kim Lý. Tại đây, hai gia đình đã có cuộc họp mặt thân mật vô cùng vui vẻ. Người hâm mộ hoài nghi bố mẹ Kim Lý và Hà Hồ gặp nhau để bàn “chuyện trăm năm” cho hai con.

Hà Hồ tung ảnh diện váy cưới e ấp bên Kim Lý, sẽ làm đám cưới sau 1 tuần nữa? - Ảnh 1
Buổi gặp gỡ thân mật giữa bố mẹ Hà Hồ và Kim Lý vào cuối năm 2018 - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi tung bức ảnh diện đồ trắng đứng e ấp bên Kim Lý. Kèm theo đó, cô còn đăng tải dòng chú thích nói về tình yêu và cách chọn người yêu: “Hãy yêu người làm nhòe son môi, đừng yêu người làm nhòe mascara của bạn".

Hà Hồ tung ảnh diện váy cưới e ấp bên Kim Lý, sẽ làm đám cưới sau 1 tuần nữa? - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà khiến fan thích thú khi tung hình ảnh đứng ôm vai Kim Lý cười hạnh phúc, đầu đội voan trắng như cô dâu - Ảnh: FBNV

Sẽ không có gì đáng chú ý nếu giọng ca Cả một trời thương nhớ không đội voan trắng và cài hoa như cô dâu. Đặc biệt, trên ảnh còn ghi mốc thời gian 3/3/2019 khiến công chúng hoài nghi có phải cặp đôi đang ẩn ý tiết lộ ngày chính thức “về chung nhà”?

Dưới bài viết, nữ ca sĩ nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Là một đàn em thân thiết của Hồ Ngọc Hà trong showbiz, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa gây hoang mang khi để lại bình luận: “Chị ơi cưới lẹ đi để em còn được đi ăn đám cưới và làm nhạc đám cưới chị nha”.

Hà Hồ tung ảnh diện váy cưới e ấp bên Kim Lý, sẽ làm đám cưới sau 1 tuần nữa? - Ảnh 3

Hà Hồ tung ảnh diện váy cưới e ấp bên Kim Lý, sẽ làm đám cưới sau 1 tuần nữa? - Ảnh 4

Hà Hồ tung ảnh diện váy cưới e ấp bên Kim Lý, sẽ làm đám cưới sau 1 tuần nữa? - Ảnh 5

Hà Hồ tung ảnh diện váy cưới e ấp bên Kim Lý, sẽ làm đám cưới sau 1 tuần nữa? - Ảnh 6
Dân mạng thi nhau gửi lời chúc phúc đến cặp đôi - Ảnh: FBNV

Trước sự tò mò, suy đoán của người hâm mộ cả nước, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn chưa có bất cứ động thái nào. Công chúng vẫn chưa thể khẳng định được đây là ngày cưới, ngày đám hỏi của cặp đôi hay chỉ là ngày Hà Hồ ra mắt sản phẩm mới?

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Khoe khéo quà Valentine nhưng Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh rằng chính Kim Lý là người đã tài trợ cho cả gia đình cô trong chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan.

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