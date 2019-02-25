Hà Hồ tung ảnh diện váy cưới e ấp bên Kim Lý, sẽ làm đám cưới sau 1 tuần nữa?

Sau hơn 1 năm công khai tình cảm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không còn e ngại mà vô tư khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn với công chúng. Cả hai thường xuyên đi du lịch, vun vén tình yêu. Cuối năm 2018 vừa qua, "Nữ hoàng giải trí" đã đưa cả nhà sang Thụy Điển du lịch và gặp gỡ bố mẹ Kim Lý. Tại đây, hai gia đình đã có cuộc họp mặt thân mật vô cùng vui vẻ. Người hâm mộ hoài nghi bố mẹ Kim Lý và Hà Hồ gặp nhau để bàn “chuyện trăm năm” cho hai con.

Buổi gặp gỡ thân mật giữa bố mẹ Hà Hồ và Kim Lý vào cuối năm 2018 - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi tung bức ảnh diện đồ trắng đứng e ấp bên Kim Lý. Kèm theo đó, cô còn đăng tải dòng chú thích nói về tình yêu và cách chọn người yêu: “Hãy yêu người làm nhòe son môi, đừng yêu người làm nhòe mascara của bạn".