Hà Anh phát ngôn sốc: 'Tấm thân của họ, họ thích làm gì thì làm'

Hà Anh viết: "Bán dâm đắt hay rẻ thì cũng vẫn là bán dâm. Bán dâm không khiến người bán nó nhất thiết phải là người xấu, nhưng cũng không phải ai bán dâm cũng đáng thương và do hoàn cảnh ép buộc.

Vụ việc đường dây bán dâm 30.000 USD vừa bị công an triệt phá đang khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa đăng tải bài viết chia sẻ quan điểm của bản thân về vấn đề nóng hổi này. Vốn là người thẳng thắn, cô nàng có góc nhìn riêng khiến dư luận suy ngẫm.

Việc bỏ ra được tiền mua được cái ấy của bất kỳ người nổi tiếng nào ấy nó mới oai làm sao chứ! Thế nên việc trở nên nổi tiếng nó mới có giá trị làm sao chứ!".

Nhưng đúng là sự giấu giếm không công khai làm việc bán dâm bỗng trở nên xấu rất xấu trong mắt nhiều người, và cũng trở nên bí ẩn và kỳ thú hơn trong mắt nhiều người mua.

Bài viết của siêu mẫu Hà Anh bàn về vấn đề bán dâm - Ảnh: FB

Hơn chục năm hoạt động trong làng giải trí Việt, Hà Anh chưa từng lên án các cô gái chọn cặp bồ vì tiền, thậm chí bán dâm. Bởi, cô cho rằng: "Vì tôi nghĩ đây là lựa chọn của họ. Tấm thân của họ họ thích làm gì thì làm. (Dù dĩ nhiên nếu như bị pháp luật phán xét thì họ cũng cần đủ bản lĩnh để đón nhận).

Nhưng để lên FB tỏ ra thương cảm họ để chứng tỏ mình là người bao dung, cao đẹp và có đầu óc thật hiện đại, cởi mở thì tôi cũng không".

Bài viết của Hà Anh thu hút nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Là một người mẹ, Hà Anh nhấn mạnh thêm về vấn đề nuôi dạy trẻ: "Cách mình sẽ nuôi dạy con cái của mình sau này như thế nào, mình sẽ dạy con về giá trị đồng tiền và cách lao động ra sao? Làm thế nào để con trở nên kiêu hãnh đủ để nhìn ra giá trị của người phụ nữ của mình, làm sao để con có được cái nhìn công tâm và nhân ái nhưng không dễ dãi xuề xòa?

Bao nhiêu câu hỏi đó là do tự chúng ta phải tìm câu trả lời, không liên quan đến việc xã hội giờ trả tiền cho công việc bán dâm là bao nhiêu. Việc bán dâm là tủi nhục hay bình thường".

Bài viết của Hà Anh đã tạo ra 1 cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.