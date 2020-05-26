Giữa tin đồn mang thai, Hà Hồ bị netizen đào lại đoạn phỏng vấn tiết lộ kế hoạch sinh con

Hậu trường 26/05/2020 10:51

Trong một bài phỏng vấn trước đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà từng khẳng định việc bạn trai Kim Lý sẽ trở thành một người cha tốt nếu cô sinh con.

Những ngày gần đây, thông tin nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà có “tin vui” lần 2 đang khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao, bàn tán.

ca si ho ngoc ha 1
Thường xuyên mang trang phục rộng che khéo vòng 2, Hà Hồ bị nghi đang mang thai - Ảnh: Internet

Ngay khi cư dân mạng còn đang bán tín bán nghi thì một nguồn tin thân cận tiết lộ giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đang mang song thai ở tháng thứ 3. Thậm chí, người này còn cho biết sức khỏe của nữ ca sĩ khá ổn định, chỉ thỉnh thoảng hơi mệt vì ốm nghén.

Mới đây, netizen bất ngờ đào lại đoạn phỏng vấn của Hà Hồ vào cuối năm 2019. Theo đó, “nữ hoàng giải trí” đã có nhiều chia sẻ về Kim Lý và kế hoạch sinh con.

Cụ thể, khi được hỏi về kế hoạch sinh con cho bạn trai, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn cho biết con cái không phải hai người cùng muốn là có ngay mà còn dựa vào sự may mắn.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho rằng phụ nữ chỉ nên sinh con cho người có thể trở thành một người cha tốt: “Khi hai mấy tuổi các cô gái hay nghĩ yêu ai sẽ sinh con cho người ấy nhưng mình phải sinh con cho một người mà người đó chắc chắn là người cha tốt. Ở trường hợp của Kim Lý, tôi khẳng định anh ấy sẽ là một người cha tốt”.

ca si ho ngoc ha 2
Nữ ca sĩ khẳng định Kim Lý là người cha tốt - Ảnh: FB

Qua lời chia sẻ của Hà Hồ, có thể thấy cô hoàn toàn tin tưởng Kim Lý và sẵn sàng sinh con cho anh. Hiện tại, người hâm mộ chỉ mong chờ cặp đôi chính thức xác nhận “tin vui” và có một đám cưới hạnh phúc trong tương lai.

Sau tin đồn mang song thai, Hà Hồ rạng rỡ xuất hiện bên Kim Lý nhưng dân mạng chỉ nhìn chằm chằm vào phần bụng

Sau tin đồn mang song thai, Hà Hồ rạng rỡ xuất hiện bên Kim Lý nhưng dân mạng chỉ nhìn chằm chằm vào phần bụng

Xuất hiện bên Kim Lý trong bữa tiệc của một người bạn, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tươi cười rạng rỡ nhưng không quên che đi vòng 2 của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà mang thai Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 3 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 5 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 22 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 57 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026