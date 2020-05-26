Giữa tin đồn mang thai, Hà Hồ bị netizen đào lại đoạn phỏng vấn tiết lộ kế hoạch sinh con

Trong một bài phỏng vấn trước đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà từng khẳng định việc bạn trai Kim Lý sẽ trở thành một người cha tốt nếu cô sinh con.

Những ngày gần đây, thông tin nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà có “tin vui” lần 2 đang khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao, bàn tán.

Thường xuyên mang trang phục rộng che khéo vòng 2, Hà Hồ bị nghi đang mang thai - Ảnh: Internet

Ngay khi cư dân mạng còn đang bán tín bán nghi thì một nguồn tin thân cận tiết lộ giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đang mang song thai ở tháng thứ 3. Thậm chí, người này còn cho biết sức khỏe của nữ ca sĩ khá ổn định, chỉ thỉnh thoảng hơi mệt vì ốm nghén.

Mới đây, netizen bất ngờ đào lại đoạn phỏng vấn của Hà Hồ vào cuối năm 2019. Theo đó, “nữ hoàng giải trí” đã có nhiều chia sẻ về Kim Lý và kế hoạch sinh con.

Cụ thể, khi được hỏi về kế hoạch sinh con cho bạn trai, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn cho biết con cái không phải hai người cùng muốn là có ngay mà còn dựa vào sự may mắn.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho rằng phụ nữ chỉ nên sinh con cho người có thể trở thành một người cha tốt: “Khi hai mấy tuổi các cô gái hay nghĩ yêu ai sẽ sinh con cho người ấy nhưng mình phải sinh con cho một người mà người đó chắc chắn là người cha tốt. Ở trường hợp của Kim Lý, tôi khẳng định anh ấy sẽ là một người cha tốt”.

Nữ ca sĩ khẳng định Kim Lý là người cha tốt - Ảnh: FB

Qua lời chia sẻ của Hà Hồ, có thể thấy cô hoàn toàn tin tưởng Kim Lý và sẵn sàng sinh con cho anh. Hiện tại, người hâm mộ chỉ mong chờ cặp đôi chính thức xác nhận “tin vui” và có một đám cưới hạnh phúc trong tương lai.

Sau tin đồn mang song thai, Hà Hồ rạng rỡ xuất hiện bên Kim Lý nhưng dân mạng chỉ nhìn chằm chằm vào phần bụng Xuất hiện bên Kim Lý trong bữa tiệc của một người bạn, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tươi cười rạng rỡ nhưng không quên che đi vòng 2 của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-tin-don-mang-thai-ha-ho-bi-netizen-dao-lai-doan-phong-van-tiet-lo-ke-hoach-sinh-con-359637.html