Sau tin đồn mang song thai, Hà Hồ rạng rỡ xuất hiện bên Kim Lý nhưng dân mạng chỉ nhìn chằm chằm vào phần bụng

Xuất hiện bên Kim Lý trong bữa tiệc của một người bạn, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tươi cười rạng rỡ nhưng không quên che đi vòng 2 của mình.
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- Giữa tin đồn mang thai, Hà Hồ để lộ gương mặt khác lạ khi chụp ảnh cùng Kim Lý
Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước tin đồn nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang thai lần 2. Khoảng thời gian này, người hâm mộ cũng nhận ra sự khác biệt trong gu ăn mặc của giọng ca “Cả một trời thương nhớ”. Theo đó, cô nàng chỉ diện những bộ trang phục rộng để khéo léo che đi vòng eo.
Thậm chí còn có nguồn tin tiết lộ nữ ca sĩ đang mang song thai ở tháng thứ 3. Trên mạng xã hội, người hâm mộ thi nhau gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý.
Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã cùng Kim Lý xuất hiện tại tiệc sinh nhật của một người bạn thân thiết. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ lộ diện sau tin đồn mang thai.
Trên trang Instagram cá nhân, người đẹp liên tục đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên những người bạn của mình. Ở bức ảnh chụp cận mặt, nhiều người nhận xét cô nàng có phần lên cân hơn trước. Đặc biệt, Hà Hồ tiếp tục gây chú ý khi diện váy suông rộng, khéo léo dùng hoa che chắn vòng 2 cẩn thận.
Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong chờ Hà Hồ và Kim Lý chính thức lên tiếng xác nhận “tin vui” với công chúng.