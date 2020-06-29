Giữa tin đồn chồng cũ Hoài Lâm về quê bán cafe mưu sinh, Bảo Ngọc có động thái bất ngờ

Hình ảnh mới nhất của Bảo Ngọc được anh trai Gia Bảo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
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Vừa qua, thông tin Hoài Lâm và Bảo Ngọc chính thức đường ai nấy đi sau gần 10 năm bên nhau khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Sau tuyên bố ly hôn, những thông tin xoay quanh cuộc sống của cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.
Mới đây, cư dân mạng lại được dịp xôn xao trước đoạn clip được cho là Hoài Lâm đi bán cafe vỉa hè kiếm tiền mưu sinh. Dù không quay cận mặt nhưng vóc dáng và khuôn mặt của nhân vật trong clip khá giống với giọng ca “Như những phút ban đầu”.
Trong khi nam ca sĩ vướng tin đồn chật vật kiếm sống ở quê nhà thì cuộc sống của Bảo Ngọc đã ổn định.
Mới đây, anh trai Bảo Ngọc là nghệ sĩ Gia Bảo đã chia sẻ hình ảnh gia đình trong chuyến đi chơi cuối tuần lên trang Facebook cá nhân. Qua khoảnh khắc đăng tải, Bảo Ngọc dắt theo hai con là Gà Gà và Cún Cún cùng bố mẹ ruột vui vẻ thưởng thức ẩm thực trên tàu. Vẻ ngoài của vợ cũ Hoài Lâm có phần tươi tỉnh, thoải mái hơn sau chuỗi ngày bị thị phi bủa vây.
Có thể thấy, hậu ly hôn, Bảo Ngọc đã nhanh chóng lấy lại cân bằng cuộc sống bên những người thân yêu và chẳng mấy bận tâm về thông tin liên quan đến chồng cũ Hoài Lâm.