Giữa tin đồn chia tay bạn trai, H'Hen Niê có động thái mới trên trang cá nhân

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng hoang mang trước thông tin Hoa hậu H’Hen Niê và bạn trai đã “đường ai nấy đi”.

Là một trong những nàng hậu nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, những thông tin liên quan đến H’Hen Niê luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, chuyện tình cảm của người đẹp Ê Đê và bạn trai tin đồn được chú ý hơn cả. Bạn trai H'Hen Niê đã sớm ra mắt gia đình nàng hậu - Ảnh: IG Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư, hạn chế tiết lộ danh tính bạn trai nhưng H’Hen Niê vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai lên mạng xã hội. Chuyện tình của cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ từ công chúng, ai nấy đều mong chờ một cái kết đẹp trong tương lai.

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ xôn xao trước thông tin H’Hen Niê và người yêu đã chia tay. Nguyên nhân xuất phát từ việc Tuấn Khôi - bạn trai tin đồn của nàng hậu đăng lên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái vỏn vẹn hai chữ “độc thân”. Dòng trạng thái gây hoang mang của bạn trai tin đồn H'Hen Niê - Ảnh: FB Nhiều người cho rằng, hành động này của Tuấn Khôi nhằm khẳng định tình trạng mối quan hệ hiện tại của anh. Trong khi đó, người hâm mộ lại tỏ ra hoang mang khi cho rằng H’Hen Niê và bạn trai trục trặc tình cảm.

Đối diện với tin đồn chia tay bạn trai, nàng hậu đã có động thái mới trên trang cá nhân. Cụ thể, cách đây ít giờ, cô vừa chia sẻ loạt ảnh quyến rũ đến người hâm mộ. Qua những hình ảnh đăng tải, H’Hen Niê để tóc xoăn xù đầy khác lạ, diện đầm vàng rực rỡ khoe nhan sắc gợi cảm. H'Hen Niê hào hứng khoe bộ ảnh mới đến khán giả - Ảnh: IG Vẻ gợi cảm khó cưỡng của nàng hậu - Ảnh: IG H'Hen Niê chưa chính thức lên tiếng về tin đồn - Ảnh: Internet Giữa những đồn đoán của cư dân mạng, có vẻ Hoa hậu H’Hen Niê chẳng mấy bận tâm vì cô vẫn mải mê tập trung cho công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-tin-don-chia-tay-ban-trai-hhen-nie-co-dong-thai-moi-tren-trang-ca-nhan-362648.html