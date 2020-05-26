Giữa ồn ào mang thai đôi với Kim Lý, Hà Hồ gây bất ngờ với ảnh chụp góc chính diện

Ít ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang mang thai đôi. Dù người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng nhưng các "thánh soi" đã liên tục đưa ra bằng chứng cho thấy điều này là có cơ sở. Thời gian gần đây, "Nữ hoàng giải trí" thường chia sẻ những bức ảnh chụp nghiêng hoặc diện đầm rộng giấu bụng.

Trước tin đồn bầu bí, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều chọn cách im lặng. Dù vậy, họ vẫn chia sẻ bức ảnh ôm nhau tình cảm - Ảnh: FB

Cô cố ý che chắn bụng khi chụp ảnh cùng những người bạn - Ảnh: FB

Trong bức ảnh này, Hồ Ngọc Hà để lộ vòng 2 nhấp nhô. Nhiều người cho rằng, cô đang ngầm thông báo tin vui có thai - Ảnh: FB

Mới đây, hình ảnh Hà Hồ tham gia một sự kiện được chia sẻ khiến mọi người đặc biệt quan tâm. Trong chiếc đầm hoa dài, Hồ Ngọc Hà vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ khoe trọn thân hình thon gọn. Nhìn vào bức ảnh này dễ dàng nhận ra vóc dáng của bà mẹ một con không thay đổi gì nhiều. Chỉ có lúc ngồi, chân dài này mới để lộ chút ít ngấn bụng.