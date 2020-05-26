Giữa ồn ào mang thai đôi với Kim Lý, Hà Hồ gây bất ngờ với ảnh chụp góc chính diện

Giữa nghi án mang song thai với Kim Lý, mọi động thái của ca sĩ Hồ Ngọc Hà đều thu hút sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng.
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Ít ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang mang thai đôi. Dù người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng nhưng các "thánh soi" đã liên tục đưa ra bằng chứng cho thấy điều này là có cơ sở. Thời gian gần đây, "Nữ hoàng giải trí" thường chia sẻ những bức ảnh chụp nghiêng hoặc diện đầm rộng giấu bụng.
Mới đây, hình ảnh Hà Hồ tham gia một sự kiện được chia sẻ khiến mọi người đặc biệt quan tâm. Trong chiếc đầm hoa dài, Hồ Ngọc Hà vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ khoe trọn thân hình thon gọn. Nhìn vào bức ảnh này dễ dàng nhận ra vóc dáng của bà mẹ một con không thay đổi gì nhiều. Chỉ có lúc ngồi, chân dài này mới để lộ chút ít ngấn bụng.
Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Hồ Ngọc Hà hiện đang hạnh phúc bên Kim Lý. Cặp đôi có 3 năm gắn bó đầy ngọt ngào, gia đình hai bên cũng nhiều lần gặp gỡ thân mật. Hiện mọi người đang hi vọng đám cưới cổ tích của cặp đôi sẽ sớm diễn ra.