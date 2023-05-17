Giữa lùm xùm bỏ nghề, NSƯT Thành Lộc lên tiếng khẳng định điều khiến ai cũng vỡ òa

Theo đó, vào giữa tháng 5-2022, NSƯT Thành Lộc đã từ nhiệm vai trò Phó giám đốc chỉ đạo nghệ thuật của Sân khấu IDECAF (thuộc Công ty TNHH Giải trí Thái Dương). Vào ngày 17-4, tài khoản cá nhân của NSƯT Thành Lộc chia sẻ: "Mình đã chính thức từ nhiệm vai trò Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật cho công ty Thái Dương (Idecaf) từ một năm nay rồi. Ngay sau đám tang em V.M (đạo diễn Vũ Minh - PV), sau khi mình hoàn thành vở kịch "Alo! Lộ hàng" để bảo đảm dàn kịch mục cho khán giả xem và cũng để tặng hương hồn em M. Sau khi "Alo! Lộ hàng" công diễn thì mình ra khỏi Ban Giám đốc Công ty Thái Dương luôn, chỉ cộng tác với tư cách và vị trí là một diễn viên hay đạo diễn mà thôi". Thông tin này đã khiến đông đảo khán giả, đồng nghiệp nghệ sĩ bất ngờ vì sau 26 năm cùng làm việc, NSƯT Thành Lộc là bước ra khỏi Ban giám đốc Công ty TNHH Giải trí sân khấu Thái Dương, anh chỉ tiếp tục cộng tác với tư cách là diễn viên và đạo diễn của các vở đang diễn trong dàn kịch mục mà anh đã dàn dựng, có biểu diễn.

Trên dòng tâm trạng của trang cá nhân, NSƯT Thành Lộc đã viết nội dung nhằm đính chính những tin đồn cho rằng anh sẽ bỏ nghề, bỏ sân khấu là thất thiệt.

Trên trang cá nhân, bên cạnh dòng tâm trạng, NSƯT Thành Lộc đã đăng bức ảnh tạm biệt sân khấu IDECAF - khán phòng mà anh đã gắn bó 26 năm qua.

Trước đó, NSƯT Thành Lộc từng chia sẻ ông không còn đảm trách vị trí Phó giám đốc sân khấu kịch Idecaf nữa và cũng không tham gia vào khâu chỉ đạo nghệ thuật của các tác phẩm tại sân khấu. Ảnh: Internet

"Và năm nay 2023… Chuyện chia tay với Công ty TNHH Giải trí sân khấu Thái Dương là chuyện có thiệt 100%. Trước mắt là từ giả sân khấu kịch dành cho khán giả người lớn tại Sân khấu kịch idecaf 28 Lê Thánh Tôn Quận 1, TP HCM). Nhưng… chuyện bỏ nghề, bỏ sân khấu là chuyện 100% thất thiệt" – NSƯT Thành Lộc đính chính thông tin trên trang cá nhân.

NSƯT Thành Lộc cũng cho biết trong thời gian này, anh tiếp tục giúp công ty TNHH Giải trí Sân khấu Thái Dương trình diễn trong chuỗi hoạt động sân khấu phục vụ khán giả thiếu nhi với thương hiệu "Ngày xửa, ngày xưa 34" trong suốt mùa hè 2023. "Này là chuyện có thiệt 100% ... Học trò còn nghỉ hè thì Thành Lộc còn diễn, học trò nhập học thì thôi" – NSƯT Thành Lộc viết.

NSƯT Thành Lộc lên tiếng. Ảnh: Internet

Trong thời gian qua, sân khấu IDECAF cũng đã biểu diễn những suất cuối của các vở diễn đã được khán giả yêu thích vì có sự tham gia của NSƯT Thành Lộc như: "Ngôi nhà không có đàn ông"; "Mơ giấc tình tình"; "12 bà mụ"; "Tía ơi má dìa"; "Lời nguyền phù thủy"; "Alo ! Lộ hàng"; "Cậu đồng"... và khán giả đã bày tỏ niềm tiếc nuối khi các vở kịch này vẫn còn được số đông khán giả yêu thích. Họ bày tỏ được xem NSƯT Thành Lộc và các bạn diễn ăn ý của anh tiếp tục được tung hứng trên sàn diễn, dù ở bất cứ một dự án sân khấu nào mới tại TP HCM.

26 năm gắn bó với sân khấu kịch cũng là 26 năm NSƯT Thành Lộc tạo nên những thành tích trong sự nghiệp. Năm 1997 - thời điểm mới gắn bó với Idecaf, NSƯT Thành Lộc giành được giải thưởng "Nghệ sĩ có đóng góp to lớn" tại Giải Cù Nèo Vàng. Anh cũng từng giành tới 7 giải thưởng vinh danh cá nhân tại Giải Mai Vàng qua các năm.

26 năm gắn bó với sân khấu kịch cũng là 26 năm NSƯT Thành Lộc tạo nên những thành tích trong sự nghiệp. Ảnh: Internet

Các vở diễn với sự tham gia sáng tạo của Thành Lộc cũng đạt được nhiều thành tích đáng nể. Vở kịch gần đây nhất của nam nghệ sỹ là “Alo! Lộ Hàng” được NSƯT Thành Lộc nhắc đến là vở kịch cuối cùng trước khi từ chức.

Thành Lộc là gương mặt gạo cội của sân khấu kịch Việt Nam, được nhiều đồng nghiệp và lớp nghệ sĩ trẻ nể trọng.

Nghệ sĩ Thành Lộc. Ảnh: Internet

Năm 2001, Thành Lộc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vì những đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn được giới báo chí cũng như đồng nghiệp đặt cho biệt danh "Phù thủy của những vai diễn".