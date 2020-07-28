Giàu nứt đố đổ vách nhưng ngôi nhà lý tưởng của chồng Phan Như Thảo chỉ là nhà tranh, vách lá

Hậu trường 28/07/2020 17:24

Nhắc đến chồng Phan Như Thảo - doanh nhân Nguyễn Đức An, mọi người đều biết anh là một đại gia bất động sản có tiếng, sở hữu khối tài sản khủng. Thế nhưng anh lại sống rất giản dị.

Cuộc sống hôn nhân của đại gia Đức An bên cựu người mẫu Phan Như Thảo luôn là đề tài sự chú ý của mọi người. Chồng Phan Như Thảo được biết đến là một Việt kiều có khối tài sản khổng lồ. Dù không thích thể hiện nhưng việc đầu tư xây hàng loạt biệt thự tại Đà Lạt cho vợ con phần nào cho thấy độ giàu có của đại gia họ Nguyễn.

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Ảnh đời thường đại gia Đức An bên vợ con - Ảnh: FB
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Căn biệt thự cao cấp với diện tích 800m2 đại gia Đức An vừa xây cho vợ con. Đây chỉ là một trong số nhiều bất động sản của đại gia họ Nguyễn tại Đà Lạt - Ảnh: FB

Thế nhưng dòng chia sẻ mới đây của đại gia Đức An về căn nhà lý tưởng của bản thân lại khiến nhiều người bất ngờ.

Không phải biệt thự cao cấp với đầy đủ tiện nghi, chồng Phan Như Thảo chia sẻ bức ảnh ngôi nhà tranh vách lá vô cùng đơn sơ. "Căn nhà trong mơ" quá bình dị và gần như trái ngược với cuộc sống sang chảnh của đại gia Đức An khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

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Anh chia sẻ về ngôi nhà lý tưởng quá khác với cuộc sống giàu sang hiện tại - Ảnh: FB

Không chỉ được biết đến vì độ giàu có, đại gia Đức An còn nổi tiếng là người đàn ông đào hoa. Anh từng đổ vỡ 3 cuộc hôn nhân và vướng nhiều ồn ào tình ái với các chân dài đình đám.

Tuy nhiên sau khi kết hôn với Phan Như Thảo, nam doanh nhân thành đạt trở thành một người chồng, người cha tuyệt vời. Không chỉ hết lòng yêu chiều vợ, anh còn tận tâm chăm sóc con gái để bà xã an tâm lo kinh doanh, phát triển sự nghiệp.

Được yêu chiều như bà hoàng nhưng Phan Như Thảo vẫn ghen khi thấy chồng đại gia cưng con gái hơn vợ

Được yêu chiều như bà hoàng nhưng Phan Như Thảo vẫn ghen khi thấy chồng đại gia cưng con gái hơn vợ

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Phan Như Thảo hào hứng đăng tải khoảnh khắc đầy ngọt ngào của chồng đại gia Đức An và con gái nhỏ.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo đại gia Đức An người mẫu Phan Như Thảo

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