Gia nhập đường đua gợi cảm, Mai Phương Thúy mặc sơ mi hờ hững khoe vòng ngực gần 100cm

Hậu trường 07/06/2019 11:18

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và chiều cao nổi bật, Mai Phương Thúy chỉ cần diện áo sơ mi cũng đủ để “đốt mắt” người nhìn.

Nổi tiếng sau khi giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 nhưng Mai Phương Thúy không chọn cách tạo scandal để gây chú ý. Thay vào đó, cô được nhiều người yêu mến nhờ đời tư trong sạch.

Gia nhập đường đua gợi cảm, Mai Phương Thúy mặc sơ mi hờ hững khoe vòng ngực gần 100cm - Ảnh 1
Mai Phương Thúy xinh đẹp ở tuổi 31 - Ảnh: Internet

Vốn sở hữu gương mặt khả ái và chiều cao nổi bật nên dù đã ngoài 30 tuổi, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút riêng của mình. Tuy nhiên, nàng hậu xinh đẹp thường xuyên than phiền về việc cân nặng lên xuống thất thường. Cô từng cho biết bản thân là người rất dễ tăng cân, điều này đã khiến số đo vòng 1 của cô tăng từ 80cm lên 95cm.

Gia nhập đường đua gợi cảm, Mai Phương Thúy mặc sơ mi hờ hững khoe vòng ngực gần 100cm - Ảnh 2
Người đẹp từng than thở về việc vòng 1 tăng 15cm - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm lên trang cá nhân khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa. Mới đây nhất là hình ảnh cô mặc áo sơ mi trắng, khoe vòng 1 gợi cảm trước ống kính máy ảnh.

Gia nhập đường đua gợi cảm, Mai Phương Thúy mặc sơ mi hờ hững khoe vòng ngực gần 100cm - Ảnh 3

Phần cổ áo khoét sâu để lộ vòng 1 nóng bỏng của Mai Phương Thúy – Ảnh: Internet

Gia nhập đường đua gợi cảm, Mai Phương Thúy mặc sơ mi hờ hững khoe vòng ngực gần 100cm - Ảnh 4

Vẻ đẹp sexy, lôi cuốn khó rời mắt của nàng hậu xinh đẹp – Ảnh: Internet

Gia nhập đường đua gợi cảm, Mai Phương Thúy mặc sơ mi hờ hững khoe vòng ngực gần 100cm - Ảnh 5
Dù đã 'ở ẩn' suốt một thời gian dài nhưng sức hút của cô dường như không hề thuyên giảm - Ảnh: Internet
Gia nhập đường đua gợi cảm, Mai Phương Thúy mặc sơ mi hờ hững khoe vòng ngực gần 100cm - Ảnh 6
Cận cảnh vòng 1 gần 100cm của Mai Phương Thúy - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh này, người hâm mộ cho rằng dù có tăng cân hay không thì thân hình của cô vẫn vô cùng quyến rũ và đáng ngưỡng mộ.

Hiện tại, Mai Phương Thúy không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, người đẹp vẫn có nguồn thu nhập “khủng” từ công việc kinh doanh, đầu tư bất động sản và chứng khoán. Chính vì vậy, cô được xem là một trong những Hoa hậu giàu có nhất nhì showbiz Việt mà chẳng cần đại gia chống lưng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy stress nặng sau màn lộ vóc dáng đồ sộ và vòng 1 siêu khủng trên truyền hình

Hoa hậu Mai Phương Thúy stress nặng sau màn lộ vóc dáng đồ sộ và vòng 1 siêu khủng trên truyền hình

Thông tin này được đích thân Mai Phương Thúy tiết lộ chỉ một ngày sau khi thân hình đồ sộ to gấp ba lần Hương Giang bị lên sóng truyền hình.

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