Gia nhập đường đua gợi cảm, Mai Phương Thúy mặc sơ mi hờ hững khoe vòng ngực gần 100cm

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và chiều cao nổi bật, Mai Phương Thúy chỉ cần diện áo sơ mi cũng đủ để “đốt mắt” người nhìn.
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Nổi tiếng sau khi giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 nhưng Mai Phương Thúy không chọn cách tạo scandal để gây chú ý. Thay vào đó, cô được nhiều người yêu mến nhờ đời tư trong sạch.
Vốn sở hữu gương mặt khả ái và chiều cao nổi bật nên dù đã ngoài 30 tuổi, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút riêng của mình. Tuy nhiên, nàng hậu xinh đẹp thường xuyên than phiền về việc cân nặng lên xuống thất thường. Cô từng cho biết bản thân là người rất dễ tăng cân, điều này đã khiến số đo vòng 1 của cô tăng từ 80cm lên 95cm.
Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm lên trang cá nhân khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa. Mới đây nhất là hình ảnh cô mặc áo sơ mi trắng, khoe vòng 1 gợi cảm trước ống kính máy ảnh.
Trước những hình ảnh này, người hâm mộ cho rằng dù có tăng cân hay không thì thân hình của cô vẫn vô cùng quyến rũ và đáng ngưỡng mộ.
Hiện tại, Mai Phương Thúy không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, người đẹp vẫn có nguồn thu nhập “khủng” từ công việc kinh doanh, đầu tư bất động sản và chứng khoán. Chính vì vậy, cô được xem là một trong những Hoa hậu giàu có nhất nhì showbiz Việt mà chẳng cần đại gia chống lưng.