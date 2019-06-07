Gia nhập đường đua gợi cảm, Mai Phương Thúy mặc sơ mi hờ hững khoe vòng ngực gần 100cm

Nổi tiếng sau khi giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 nhưng Mai Phương Thúy không chọn cách tạo scandal để gây chú ý. Thay vào đó, cô được nhiều người yêu mến nhờ đời tư trong sạch.

Mai Phương Thúy xinh đẹp ở tuổi 31 - Ảnh: Internet

Vốn sở hữu gương mặt khả ái và chiều cao nổi bật nên dù đã ngoài 30 tuổi, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút riêng của mình. Tuy nhiên, nàng hậu xinh đẹp thường xuyên than phiền về việc cân nặng lên xuống thất thường. Cô từng cho biết bản thân là người rất dễ tăng cân, điều này đã khiến số đo vòng 1 của cô tăng từ 80cm lên 95cm.