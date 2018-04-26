Từ ngày sinh con, Hồng Quế lùi hẳn về hậu trường để chăm sóc bé Cherry và hiếm khi gây chú ý trên mạng xã hội. Một tháng trước là lần đầu tiên cựu người mẫu chịu chia sẻ về những góc khuất trong cuộc đời mình. Không chỉ thừa nhận hư hỏng trong quá khứ, chân dài sinh năm 1994 còn khiến nhiều người tò mò khi đăng tải loạt ảnh cãi vả với cha của con gái. Cô cũng thề không cần người đàn ông này, quyết làm mẹ đơn thân và gửi lời xin lỗi đến đấng sinh thành.

Mới đây, Hồng Quế tiếp tục gây sốc khi chia sẻ khoảnh khắc nằm bệt trên sàn nhà vì say xỉn. Cựu người mẫu vô tư đùa giỡn với bạn bè rằng "Say quá, lâu lắm mới biêng". Trong bức ảnh, có thể thấy Hồng Quế gần như không làm chủ được bản thân, nằm úp xuống sàn trong tư thế nhạy cảm.