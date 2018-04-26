Fan sốc với hình ảnh Hồng Quế say xỉn, nằm bệt trên sàn nhà trong tư thế nhạy cảm

Hậu trường 26/04/2018 15:22

Người mẫu Hồng Quế khiến cư dân mạng sốc nặng khi vô tư đăng tải bức ảnh nằm bệt trên sàn nhà sau cuộc nhậu "tới bến".

Từ ngày sinh con, Hồng Quế lùi hẳn về hậu trường để chăm sóc bé Cherry và hiếm khi gây chú ý trên mạng xã hội. Một tháng trước là lần đầu tiên cựu người mẫu chịu chia sẻ về những góc khuất trong cuộc đời mình. Không chỉ thừa nhận hư hỏng trong quá khứ, chân dài sinh năm 1994 còn khiến nhiều người tò mò khi đăng tải loạt ảnh cãi vả với cha của con gái. Cô cũng thề không cần người đàn ông này, quyết làm mẹ đơn thân và gửi lời xin lỗi đến đấng sinh thành.

Mới đây, Hồng Quế tiếp tục gây sốc khi chia sẻ khoảnh khắc nằm bệt trên sàn nhà vì say xỉn. Cựu người mẫu vô tư đùa giỡn với bạn bè rằng "Say quá, lâu lắm mới biêng". Trong bức ảnh, có thể thấy Hồng Quế gần như không làm chủ được bản thân, nằm úp xuống sàn trong tư thế nhạy cảm.

Fan sốc với hình ảnh Hồng Quế say xỉn, nằm bệt trên sàn nhà trong tư thế nhạy cảm - Ảnh 1
Hồng Quế khiến nhiều sốc với hình ảnh say xỉn, nằm sõng soài trên sàn nhà - Ảnh: Internet

Để tránh lộ hàng, người đẹp đành phải dùng icon che lại rồi mới chia sẻ lên mạng xã hội. Chứng kiến khoảnh khắc "lầy lội" này, nhiều bạn bè và fan hoảng hốt trước lối sống bỏ bê bản thân của bà mẹ một con.

Tuy nhiên, dường như Hồng Quế không mấy bận tâm đến suy nghĩ của cư dân mạng. "Buồn cười lắm hôm qua về tôi còn đứng ngủ gật ở ngoài cửa, rồi có người phải chạy ra kéo vào", người mẫu 9X kể thêm.

Fan sốc với hình ảnh Hồng Quế say xỉn, nằm bệt trên sàn nhà trong tư thế nhạy cảm - Ảnh 2
Khoảnh khắc nhạy cảm của Hồng Quế khiến nhiều người ngán ngẫm - Ảnh: Internet
Fan sốc với hình ảnh Hồng Quế say xỉn, nằm bệt trên sàn nhà trong tư thế nhạy cảm - Ảnh 3
Hồng Quế không ngại thừa nhận hư hỏng trong quá khứ - Ảnh: Internet
Fan sốc với hình ảnh Hồng Quế say xỉn, nằm bệt trên sàn nhà trong tư thế nhạy cảm - Ảnh 4
Hồng Quế quyết làm mẹ đơn thân, không công khai danh tính cha của con gái - Ảnh: Internet
Hồng Quế có "vơ đũa cả nắm" khi tiết lộ nhiều hoa hậu, á hậu bị tiền bạc cám dỗ?

Hồng Quế có "vơ đũa cả nắm" khi tiết lộ nhiều hoa hậu, á hậu bị tiền bạc cám dỗ?

Sau một thời gian "ở ẩn", Hồng Quế đã bất ngờ quay trở lại làng giải trí bằng chuyện cô đã từng sa ngã và hư hỏng. Hồng Quế còn tiết lộ nhiều hoa hậu, á hậu bị tiền bạc cám dỗ.

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