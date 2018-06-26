Fan nữ đỏ mặt vì Đan Trường táo bạo cởi áo khoe body 'bốc lửa' bên bà xã kém tuổi

Tuy đã bước qua độ tuổi tứ tuần nhưng "anh Bo" Đan Trường vẫn sở hữu thân hình sáu múi săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, Đan Trường hào hứng chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp tại phòng tập tạ. Nam ca sĩ tỏ ra thích thú với thân hình cực chuẩn sau quá trình khổ luyện, đồng thời không quên nhắn nhủ cư dân mạng hãy kiên trì luyện tập để có cơ bắp cuồn cuộn như mình. "Muốn cơ mau to thì các bạn nên tập thủ công và sau đó tập bằng máy để lấy nét cho chuẩn. Tập thủ công lúc nào cũng hiệu quả hơn là tập bằng máy. Muốn cơ mau to thì các bạn nên tập thủ công và sau đó tập bằng máy để lấy nét cho chuẩn", Đan Trường cho hay.

Ngoài ra, giọng ca Tình khúc vàng còn nhiệt tình hướng dẫn khán giả các phân biệt bụng nhiều mỡ và bụng to vì cơ săn chắc: "Các bạn hãy kiểm tra lỗ rốn của mình. Nếu nó to là bụng chúng ta không có mỡ. Còn nếu nó càng nhỏ nghĩa là bụng của chúng ta có quá nhiều mỡ. Muốn tiêu hao mỡ bụng các bạn phải ăn kiêng và tập thể dục thường xuyên. Bạn nào có thói quen ăn nhiều nên ăn ban ngày cho đã đi nhé, sau 8 giờ tối là nhịn luôn đến sáng mai. Không nên ăn thịt mỡ và các loại da trừ thực phẩm da cá và mỡ cá. Các bạn ăn nhiều rau xanh và trái cây hoặc thực phẩm chức năng để bổ sung vitamin", Đan Trường chia sẻ kinh nghiệm. Đan Trường khoe cánh tay săn chắc nhờ chăm chỉ tập tạ - Ảnh: FBNV Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn cư dân mạng để lại bình luận ngợi khen vóc dáng chuẩn đến từng centimet của "anh Bo". Có thể nói, ở tuổi của Đan Trường hiếm có người đàn ông nào giữ được phong độ ngút ngàn như vậy.

Không chỉ có thân hình sáu múi "bốc lửa", gương mặt của nam ca sĩ cũng chưa hề có dấu vết thời gian. Nếu không biết Đan Trường đã có vợ và một con trai kháu khỉnh thì nhiều người vẫn tin rằng anh mới chỉ ngoài 20. Tuy đã có vợ con nhưng thân hình hấp dẫn của 'anh Bo' vẫn đủ sức đốn gục hàng triệu fan nữ - Ảnh: FBNV Ngoài những lúc đi hát, Đan Trường dành nhiều thời gian trên phòng tập tạ - Ảnh: FBNV Đan Trường không ngại khoe body 6 múi cực chuẩn bên bà xã Thủy Tiên - Ảnh: FBNV Clip Đan Trường vui đùa cùng vợ và con trai

Bà xã Đan Trường không hài lòng khi bị fan của chồng soi mói quá nhiều chuyện đời tư Thủy Tiên – bà xã Đan Trường đã đăng một status khá dài bày tỏ sự không hài lòng trước sự can thiệp, soi mói quá sâu của một số người lạ vào cuộc sống riêng của vợ chồng mình. Cô viết: 'Chẳng hiểu sao các bạn phải khổ cực để theo dõi một người mà các bạn xem giống như là tình địch'.

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