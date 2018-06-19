Vợ Đan Trường tủi thân vì từ ngày con trai chào đời, ông xã rất ít khi ở bên cạnh vợ con

Hậu trường 19/06/2018 11:06

Thủy Tiên - bà xã Đan Trường tâm sự, từ ngày con trai chào đời nam ca sĩ dành rất ít thời gian cho con trai. Đa số những sự kiện quan trọng, anh đều không có mặt vì bận rộn.

Mới đây, nhân dịp "Ngày của cha", bà xã ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ hình ảnh của chồng con kèm dòng trạng thái vô cùng tâm trạng.

Nữ doanh nhân tâm sự, từ ngày con trai chào đời, cậu bé phải thường xuyên sống xa ba. Hầu như trong tất cả những sự kiện quan trọng, Đan Trường đều không có mặt. Tuy nhiên, cô mong con sẽ hiểu và mãi dành tình cảm thương yêu cho ba.

Vợ Đan Trường tủi thân vì từ ngày con trai chào đời, ông xã rất ít khi ở bên cạnh vợ con - Ảnh 1
Theo lời bà xã Đan Trường thì nam ca sĩ rất ít khi bên con - Ảnh: FBNV

Thủy Tiên viết: “Kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, thời gian ba dành cho con rất ít. Hầu như những sự kiện quan trọng trong cuộc sống, ba đều không có mặt được. Tuy nhiên, không vì thế mà con giảm đi tình yêu của con với ba. Chữ đầu tiên con cất lên cũng là ba; con thích nghe nhạc cũng vì ba; và mỗi khi ba chuẩn bị về Việt Nam, con đã không chịu ngủ vì chỉ muốn ở bên ba. Cho đến bây giờ, con đã được 15 tháng tuổi rồi, và cũng đã biết gọi mama và papa, nhưng lúc nào con cũng muốn gọi papa thôi.

Thiên Từ của mẹ, mẹ mong con luôn mãi yêu thương ba con như vậy. Dù sau này, con lớn lên, biết chuyện hơn và thấy được những thiếu sót của ba con, mẹ cũng vẫn mong con hãy cứ yêu thương ba như ngày đầu".

Vợ Đan Trường tủi thân vì từ ngày con trai chào đời, ông xã rất ít khi ở bên cạnh vợ con - Ảnh 2
Tuy vậy, Thủy Tiên mong Thiên Từ vẫn dành tình cảm cho ba - Ảnh: FBNV

Về phía ca sĩ Đan Trường, anh cũng nhiều lần bày tỏ nỗi buồn vì không thể thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc vợ con do bận rộn. Để có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giọng ca Mãi mãi một tình yêu phải thường xuyên bay đi, bay về giữa Mỹ và Việt Nam.

Vợ Đan Trường tủi thân vì từ ngày con trai chào đời, ông xã rất ít khi ở bên cạnh vợ con - Ảnh 3
Cậu bé quấn quýt bên ba mỗi khi có dịp - Ảnh: FBNV

Vợ Đan Trường đưa con trai 1 tuổi đi du lịch Nhật Bản

Vợ Đan Trường đưa con trai 1 tuổi đi du lịch Nhật Bản

Thủy Tiên đưa con trai Mathis Thiên Từ đi thăm thú phố phường Nhật Bản.

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