Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ

Hậu trường 20/03/2018 16:19

Nhiều người xuýt xoa, ghen tỵ khi chiêm ngưỡng không gian sống xa hoa như khách sạn 5 sao của vợ chồng Đan Trường ở Mỹ.

Sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Đan Trường đã để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Với gương mặt ăn ảnh, trẻ trung quên thời gian cùng giọng hát đi vào lòng người, nam ca sĩ sinh năm 1976 dần trở thành cái tên gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Không chỉ thành công trên sự nghiệp ca hát, Đan Trường còn khiến không ít người ghen tỵ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn của mình.

Sau khi kết hôn với bà xã đại gia, giọng ca Tình khúc vàng đã chào đón con trai đầu lòng đáng yêu. Hiện tại Đan Trường và bà xã đang có cuộc sống giàu sang nhiều người mơ ước tại căn biệt thự triệu đô, sang trọng trên đất Mỹ.

Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ - Ảnh 1
Cách đây không lâu, Đan Trường và bà xã mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi tại biệt thự triệu đô của mình - Ảnh: Internet
Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ - Ảnh 2
Không gian sống vô cùng tiện nghi, có hồ bơi rộng rãi - Ảnh: Internet
Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ - Ảnh 3
Nhìn từ bên ngoài, nơi đây không khác gì tòa lâu đài lung linh - Ảnh: Internet

Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ - Ảnh 4

Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ - Ảnh 5
Không gian nhà bếp khá rộng và có thiết kế sang trọng như trong khách sạn cao cấp - Ảnh: Internet
Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ - Ảnh 6
Vợ chồng Đan Trường thiết kế tổ ấm của mình theo phong cách châu Âu hiện đại - Ảnh: Internet
Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ - Ảnh 7
Cuộc sống xa hoa, giàu có của nam ca sĩ tại Mỹ là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: Internet
Con trai Đan Trường cực đáng yêu khi được ba mẹ tổ chức sinh nhật trong biệt thự triệu đô

Con trai Đan Trường cực đáng yêu khi được ba mẹ tổ chức sinh nhật trong biệt thự triệu đô

Đan Trường hạn chế nhận show diễn Tết và quyết định sang Mỹ sớm để cùng bà xã tổ chức sinh nhật cho con trai đầu lòng hoành tráng tại biệt thự triệu đô.

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