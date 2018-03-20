Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ

Sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Đan Trường đã để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Với gương mặt ăn ảnh, trẻ trung quên thời gian cùng giọng hát đi vào lòng người, nam ca sĩ sinh năm 1976 dần trở thành cái tên gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Không chỉ thành công trên sự nghiệp ca hát, Đan Trường còn khiến không ít người ghen tỵ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn của mình.