Cận cảnh căn biệt thự triệu đô, xa hoa như lâu đài của Đan Trường và vợ đại gia trên đất Mỹ

Nhiều người xuýt xoa, ghen tỵ khi chiêm ngưỡng không gian sống xa hoa như khách sạn 5 sao của vợ chồng Đan Trường ở Mỹ.
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Sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Đan Trường đã để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Với gương mặt ăn ảnh, trẻ trung quên thời gian cùng giọng hát đi vào lòng người, nam ca sĩ sinh năm 1976 dần trở thành cái tên gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.
Không chỉ thành công trên sự nghiệp ca hát, Đan Trường còn khiến không ít người ghen tỵ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn của mình.
Sau khi kết hôn với bà xã đại gia, giọng ca Tình khúc vàng đã chào đón con trai đầu lòng đáng yêu. Hiện tại Đan Trường và bà xã đang có cuộc sống giàu sang nhiều người mơ ước tại căn biệt thự triệu đô, sang trọng trên đất Mỹ.