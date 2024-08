Em gái Pu trong 'Đi Giữa Trời Rực Rỡ': Là mẫu nhí tài năng, được dự đoán thành mỹ nhân tương lai, sở hữu thành tích học tập đáng nể

Ghến là em gái của Pu trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ

Khánh An hiện là học sinh Trường Tiểu học Mậu Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Dù mới 8 tuổi và chỉ với 2 năm hoạt động nghệ thuật nhưng con đã có một số thành tích như Á Quân 1 "Tài Sắc Nhí Việt Nam 2023"; Á Quân the Face Hachio 2023; Á quân 2 Siêu mẫu nhí Việt Nam Toàn cầu 2024; Đại sứ nhí Best Catwalk Kangen Water 2023, Giải thí sinh trình diễn ấn tượng nhất trong cuộc thi "The Face Kids 2023"; Kids Khả ái trong cuộc thi IKids Việt Nam 2022; Giải khuyến khích chương trình "Tìm kiếm gương mặt trang bìa 2022 do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức; Top 35 Model xuất sắc chương trình truyền hình thực tế So you think you can model do VTV9 tổ chức.