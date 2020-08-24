Được cưng như bà hoàng nhưng Phan Như Thảo vẫn chưa làm đám cưới với đại gia Đức An vì nguyên nhân này

Sau 5 năm chung sống, nữ diễn viên Phan Như Thảo bất ngờ tiết lộ lý do chưa làm đám cưới với ông xã Đức An.

Năm 2015, chân dài đình đám Phan Như Thảo gây bất ngờ khi tuyên bố “về chung một nhà” với doanh nhân Đức An - vị đại gia nổi tiếng hơn cô 26 tuổi và từng có 3 đời vợ. Chuyện tình của cả hai từng nhận về nhiều gièm pha từ công chúng nhưng họ đã cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

Phan Như Thảo từng gây chú ý khi kết hôn với vị đại gia hơn cô 26 tuổi - Ảnh: Internet

Trải qua quãng thời gian dài chung sống, cuộc hôn nhân của Phan Như Thảo và Đức An ngày càng viên mãn khi có sự xuất hiện của "công chúa nhỏ" Bồ Câu. Tuy nhiên cho đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa có một đám cưới chính thức. Vào tháng 11/2015, Phan Như Thảo và ông xã chỉ tổ chức lễ đính hôn.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet

Mới đây, xuất hiện trong một chương trình truyền hình, vợ chồng Phan Như Thảo đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.

Cụ thể, đại gia Đức An cũng ngậm ngùi thừa nhận việc hứa sẽ tổ chức đám cưới cùng bà xã nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Trong khi đó, Phan Như Thảo lại cho biết đám cưới không phải điều mà cô mong muốn. Thay vào đó, nữ diễn viên chỉ mong ông xã không làm bất cứ điều gì khiến cô phải buồn phiền.

Đại gia Đức An ngậm ngùi vì chưa thực hiện được lời hứa tổ chức đám cưới cho bà xã - Ảnh: Internet

Phan Như Thảo coi trọng cuộc sống hiện tại và cách hai người đối xử với nhau hơn việc phải có một đám cưới - Ảnh: Internet

Trong một bài phỏng vấn trước đó, đại gia Đức An từng tiết lộ việc sẽ tổ chức đám cưới khi con gái lớn và hiểu biết. Tuy nhiên, cả hai chưa lên kế hoạch cụ thể vì quá bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình.

Giàu nứt đố đổ vách nhưng ngôi nhà lý tưởng của chồng Phan Như Thảo chỉ là nhà tranh, vách lá Nhắc đến chồng Phan Như Thảo - doanh nhân Nguyễn Đức An, mọi người đều biết anh là một đại gia bất động sản có tiếng, sở hữu khối tài sản khủng. Thế nhưng anh lại sống rất giản dị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-cung-nhu-ba-hoang-nhung-phan-nhu-thao-van-chua-lam-dam-cuoi-voi-dai-gia-duc-an-vi-nguyen-nhan-nay-377351.html