Được ca ngợi là hoa hậu tương lai, nhan sắc ngoài đời của con gái Quyền Linh qua ảnh không chỉnh sửa có thực sự xinh đẹp?

Hậu trường 29/07/2020 16:45

Cùng bố mẹ dự sự kiện, 2 con gái Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhờ vẻ ngoài xinh xắn.

Dù chưa bước chân vào showbiz nhưng cả hai cô con gái Quyền Linh đều sở hữu lượng người hâm mộ riêng. Chị cả Lọ Lem (Mai Thảo Linh) được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai nhờ gương mặt xinh đẹp và chiều cao khủng. Con gái thứ 2 của Quyền Linh – bé Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) cũng sở hữu nhan sắc nổi bật không kém.

Mới đây, Lọ Lem và Hạt Dẻ đã cùng bố mẹ tham dự một sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là lần hiếm hoi 2 chị em xuất hiện cùng bố mẹ trước công chúng.

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Vốn dĩ kín tiếng nên rất hiếm khi cả hai chị em Lọ Lem xuất hiện cùng bố mẹ tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, người hâm mộ đã ghi lại được những khoảnh khắc đời thường của Lọ Lem và Hạt Dẻ tại sự kiện. Trong đoạn clip quay vội của người lạ, chị cả Lọ Lem vẫn vô cùng ngọt ngào, dịu dàng. Trong khi đó, Hạt Dẻ lại ra dáng thiếu nữ hơn trước. Cả hai cô công chúa nhà MC Quyền Linh đều xinh đẹp bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa.

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Hạt Dẻ nay đã cao gần bằng chị - Ảnh: Internet
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Chụp bằng camera thường, không cần trang điểm cầu kỳ mà Lọ Lem và Hạt Dẻ vẫn nổi bần bật - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng trong sự kiện này, MC quyền Linh tiết lộ con gái Lọ Lem là người sống rất tình cảm. Cô bé chưa có ý định bước chân vào làng giải trí mà sẽ theo đuổi ngành thiết kế thời trang. Nam MC quốc dân cho biết bản thân sẵn sàng ủng hộ đam mê của con gái.

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