“Đột nhập” phòng tân hôn cực lãng mạn của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Hậu trường 15/04/2016 15:51

Thúy Diễm còn khiến người hâm mộ “ghen tị” khi khoe phòng tân hôn cực kỳ lãng mạn và đẹp mắt.

Sau tiệc cưới đậm màu cổ tích của cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm diễn ra tại TP.HCM. Tân nương Thúy Diễm còn khiến người hâm mộ “ghen tị” khi khoe phòng tân hôn cực kỳ lãng mạn và đẹp mắt.

Trên giường cô dâu, chú rể được trang chí bằng đôi thiên nga đang chụm đầu vào nhau tạo thành hình trái tim. Xung quanh được tô điểm bằng những cánh hoa hồng đỏ thắm. Cùng với chiếc giường ngủ lãng mạn, bồn tắm của cặp đôi cũng được rắc đầy cánh hoa hồng thơm phức.

Ngoài ra, cặp đôi còn được fan hâm mộ tặng bức tranh cô dâu, chú rể với lời chúc trăm năm hạnh phúc!

Chiếc giường lãng mạn của tân lang và tân nương

Bồn tắm rắc đầy cánh hoa hồng

Fan tặng cô dâu, chú rể bức tranh và lời chúc trăm năm hạnh phúc

“Đột nhập” phòng tân hôn cực lãng mạn của Lương Thế Thành - Thúy Diễm - Ảnh 1

“Đột nhập” phòng tân hôn cực lãng mạn của Lương Thế Thành - Thúy Diễm - Ảnh 2

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tin Tức Sao Việt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu