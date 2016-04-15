“Đột nhập” phòng tân hôn cực lãng mạn của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Thúy Diễm còn khiến người hâm mộ “ghen tị” khi khoe phòng tân hôn cực kỳ lãng mạn và đẹp mắt.

Sau tiệc cưới đậm màu cổ tích của cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm diễn ra tại TP.HCM. Tân nương Thúy Diễm còn khiến người hâm mộ “ghen tị” khi khoe phòng tân hôn cực kỳ lãng mạn và đẹp mắt.

Trên giường cô dâu, chú rể được trang chí bằng đôi thiên nga đang chụm đầu vào nhau tạo thành hình trái tim. Xung quanh được tô điểm bằng những cánh hoa hồng đỏ thắm. Cùng với chiếc giường ngủ lãng mạn, bồn tắm của cặp đôi cũng được rắc đầy cánh hoa hồng thơm phức.

Ngoài ra, cặp đôi còn được fan hâm mộ tặng bức tranh cô dâu, chú rể với lời chúc trăm năm hạnh phúc!

Chiếc giường lãng mạn của tân lang và tân nương

Bồn tắm rắc đầy cánh hoa hồng

Fan tặng cô dâu, chú rể bức tranh và lời chúc trăm năm hạnh phúc

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