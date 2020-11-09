Đông Nhi chính thức tung ảnh cận mặt con gái, công khai luôn tên thật khiến dân tình phấn khích

Hình ảnh mới nhất của bé Winnie – con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sáng nay (9/11), nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Đông Nhi bất ngờ đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ kèm lời nhắn gửi ngọt ngào đến Ông Cao Thắng: “Đã 1 năm rồi kể từ ngày em mặc chiếc váy cưới màu trắng tiến về phía anh, nắm tay anh hứa hẹn cùng anh đi hết đoạn đường đời này. Chưa bao giờ em ngừng yêu và tự hào về anh. 9.11.2019 mình chính thức gọi nhau bằng hai tiếng ‘vợ chồng’. 9.11.2020 tròn một năm ngày cưới, mình đã có thêm một cô con gái bé nhỏ để yêu thương”.

Bài đăng của Đông Nhi - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc cận mặt của con gái Đông Nhi. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, công chúa nhỏ có tên thật là Ông Yên Nhi: “Cám ơn con vì đã có mặt ngay cột mốc đặc biệt này trong cuộc đời ba mẹ nhé Ông Yên Nhi, một cô gái màu hồng tươi sáng điểm tô thêm cho cuộc sống từ đây về sau của ba mẹ”.

Khoảnh khắc cận mặt con gái Đông Nhi - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không khỏi phấn khích khi lần đầu được chiêm ngưỡng dung nhan ái nữ nhà Ông Cao Thắng. Có thể thấy, cô bé được thừa hưởng nét đẹp của cả ba và mẹ nên vô cùng đáng yêu, xinh xắn.

Trong phần bình luận, bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đồng loạt gửi đến vợ chồng Đông Nhi lời chúc mừng: “Chúc anh chị mãi hạnh phúc và an yên ạ, yêu thiên thần bé nhỏ quá”, “Em bé xinh đáng yêu quá chị à! Chúc bé con hay ăn chóng lớn nhé!”, “Gia đình cưng quá”, “Tên hay quá! Chúc anh chị mãi hạnh phúc”…

Hình ảnh mới nhất của con gái Đông Nhi sau 5 ngày sinh, đáng yêu đến mức ai thấy cũng ‘lịm tim’ Khoảnh khắc mới nhất của bé Winnie – con gái đầu lòng nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nhi-chinh-thuc-tung-anh-can-mat-con-gai-cong-khai-luon-ten-that-khien-dan-tinh-phan-khich-385946.html