Đón sinh nhật tuổi 33, Hồ Ngọc Hà chụp bộ ảnh mới đầy ma mị

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà được nhiều fan khen trẻ khi khoe bộ ảnh đươc chụp trước sinh nhật ít ngày.

Thời điểm cuối năm cận kề, Hồ Ngọc Hà khá bận rộn với những dự án quảng bá cho album Love songs ra mắt cách đây không lâu. Nữ ca sĩ cũng tranh thủ chạy show trong nước lẫn ngoài nước để giới thiệu đến đông đảo khán giả ca khúc Cả một trời thương nhớ - một trong những sản phẩm âm nhạc hot nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Bên cạnh đó, bà mẹ một con cũng không quên làm công tác từ thiện chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 12. Là con dân Quảng Bình nên hầu như năm nào Hồ Ngọc Hà cũng là nghệ sĩ có tên trong danh sách những người góp quỹ ủng hộ người dân vũng bão lũ.

Bận bịu là vậy, "Nữ hoàng giải trí" vẫn tranh thủ thực hiện bộ ảnh mới để đánh dấu cột mốc tuổi 33. Trong những góc chụp đầy ma mị, Hà Hồ được nhiều fan khen “trẻ mãi không già”.

“Tháng của mình,tận hưởng hạnh phúc, chia sẻ nỗi đau và bận rộn công việc. 33 à, nhằm nhò gì với chị. Cảm ơn ekip xử lý nhanh gọn nặng. Lại sắp sinh nhật, bực mình à” - Hồ Ngọc Hà viết.

Sau tất cả, Kim Lý lại vui vẻ tham dự tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà, khẳng định mối quan hệ vẫn rất mặn nồng Sau ồn ào cãi nhau, Hồ Ngọc Hà ngầm khẳng định với cộng đồng mạng về mối quan hệ bền chặt với Kim Lý khi công khai hình ảnh ngọt ngào bên “người tình tin đồn” tại tiệc sinh nhật mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/don-sinh-nhat-tuoi-33-ho-ngoc-ha-chup-bo-anh-moi-day-ma-mi-254047.html