Người hâm mộ không khỏi vui mừng và phấn khích khi giải quần vợt quốc tế Terra Wortmann Open đăng hình đại diện Việt Nam duy nhất tham dự là hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Năm 2022 vừa qua, Đoàn Thiên Ân đã vượt qua hàng nghìn đối thủ ''nặng ký'' trên khắp cả nước xuất sắc trở thành Hoa hậu hòa bình 2022. Sau đó tại Miss Grand 2022, nàng hậu đã nỗ lực dành được TOP 20 chung cuộc. Đoàn Thiên Ân trở thành Hoa khôi nữ sinh áo dài 2018 Đoàn Thiên Ân chính thức đăng quang Hoa hậu hòa bình 2022 Sau cuộc thi, Đoàn Thiên Ân tiếp tục cống hiến mạnh và hoạt động mạnh mẽ trong thời gian đương nhiệm ngôi vị của mình. Cô tham gia nhiều chương trình thiện nguyện cho sinh viên nghèo vượt khó. Đồng thời, cũng tham gia các chương trình về giáo dục cho các em nhỏ vùng cao.

Đoàn Thiên Ân cùng Chủ tịch Sen Vàng bà Phạm Kim Dung trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học Ngoài các sự kiện trong nước thì mới đây, nàng hậu đã khiến người hâm mộ vui khôn xiết khi là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự giải quần vợt quốc tế Terra Wortmann Open được tổ chức tại Đức. Cùng với Đoàn Thiên Ân, trên thông tin đăng tải của website này còn có nhiều người nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực ở khác nhau trên thế giới như: ca sĩ kiêm nhạc sĩ Nico Santos, người dẫn chương trình RTL Frauke Ludowig...

Thiên Ân tham gia sự kiện quần vợt quốc tế tại Đức Được biết, sự kiện quần vợt "Terra Wortmann Open lần thứ 30" diễn ra tại Đức là một giải đấu vô cùng trọng đại và là một trong số những giải thế thao lớn nhất trên thế giới. Nàng hậu cũng chia sẻ thêm cô sẽ lên đường sang Đức vào ngày 18/6, cô cũng hào hứng chia sẻ cảm thấy rất vui vì có cơ hội gặp gỡ một số tay quần vợt hàng đầu thế giới tại giải đấu như: Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas… tại các trận tứ kết và chung kết của giải. Thư tham dự của Hoa hậu hòa bình 2022 Đoàn Thiên Ân trong Terra Wortmann Open lần thứ 30 Ngoài sự kiện thể thao kể trên, nàng hậu cũng sẽ tham gia Elasten Night (nằm trong khuôn khổ giải đấu) với vai trò là đại sứ của Elasten Việt Nam vào ngày 24/6 tới đây. Đây được xem là cơ hội quý để Thiên Ân gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ các khách mời nổi tiếng trên thế giới, khám phá văn hóa và nghệ thuật đất nước Đức, cũng như thể hiện tài năng của mình tại sự kiện quốc tế. Đoàn Thiên Ân vai trò là đại sứ của Elasten Việt Nam vào ngày 24/6 Đồng hành trong chuyến đi cùng với nàng hậu còn có bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam và đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

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