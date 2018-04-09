Tóc Tiên khiến nhiều người "thót tim" khi diện bộ váy quá sexy, để lộ nhiều khoảng hở da thịt và hình xăm nhạy cảm.

Cách đây vài giờ, Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh sexy mới chụp. Người đẹp khiến nhiều cư dân mạng "xịt máu mũi" khi diện bộ đầm cam kiệm vải, để lộ những khoảng hở "chết người" trên cơ thể đẹp từng cen-ti-mét.

Ở lần xuất hiện này, nữ ca sĩ chọn phong cách trang điểm quyến rũ với mắt khói huyền ảo, đôi môi sậm màu và làn da nâu bóng giống các cô gái phương Tây. Đáng chú ý, Tóc Tiên còn chủ ý phô diễn hình xăm táo bạo, kéo dài từ eo đến quá hông khiến nhiều người phải đỏ mặt.

Tóc Tiên khoe hình xăm táo bạo bên hông - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm gia nhập showbiz, Tóc Tiên được xếp vào hàng những ca sĩ hở bạo nhất trong giới - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp quyến rũ của Tóc Tiên khiến nhiều người ngắm mãi không chán - Ảnh: Internet

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nên Tóc Tiên phù hợp với mọi phong cách - Ảnh: Internet

Hãy học Tóc Tiên, Hà Tăng phối màu áo hợp cạ với màu quần jeans Bạn nghĩ rằng quần jeans sẽ nổi nhất khi mặc với màu trắng hay những tông màu nhạt? Không hẳn đâu nhé, mỗi độ mài lại thích hợp với từng gam màu khác nhau đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-mat-voi-bo-anh-qua-tao-bao-cua-toc-tien-lo-ca-hinh-xam-vung-kin-dao-278200.html