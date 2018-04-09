Tóc Tiên khiến nhiều người "thót tim" khi diện bộ váy quá sexy, để lộ nhiều khoảng hở da thịt và hình xăm nhạy cảm.
- Tóc Tiên thân mật khoác tay Hoàng Touliver, ra mắt gia đình người yêu tin đồn?
- Giữa nghi vấn tan vỡ, Tóc Tiên - Hoàng Touliver vẫn xuất hiện bên nhau cùng nhóm nghệ sĩ nổi tiếng
Cách đây vài giờ, Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh sexy mới chụp. Người đẹp khiến nhiều cư dân mạng "xịt máu mũi" khi diện bộ đầm cam kiệm vải, để lộ những khoảng hở "chết người" trên cơ thể đẹp từng cen-ti-mét.
Ở lần xuất hiện này, nữ ca sĩ chọn phong cách trang điểm quyến rũ với mắt khói huyền ảo, đôi môi sậm màu và làn da nâu bóng giống các cô gái phương Tây. Đáng chú ý, Tóc Tiên còn chủ ý phô diễn hình xăm táo bạo, kéo dài từ eo đến quá hông khiến nhiều người phải đỏ mặt.