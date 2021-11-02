Diệp Lâm Anh: 'Không thể nói thay chồng động cơ nào đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm'

Hậu trường 02/11/2021 10:33

Diệp Lâm Anh thẳng thắn giải đáp thắc mắc của cư dân mạng về tình trạng hiện tại với ông xã.

Liên quan đến tin đồn ly hôn chồng thiếu gia, chiều 1/11, Diệp Lâm Anh đã có buổi gặp gỡ với truyền thông để giải đáp thắc mắc xoay quanh vấn đề này. 

Theo thông tin của Saostar, Diệp Lâm Anh cho biết vợ chồng cô chỉ cãi nhau, không ly thân hay chuẩn bị ly hôn. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng".

Diệp Lâm Anh: 'Không thể nói thay chồng động cơ nào đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm' - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh cho biết cô và chồng thường xuyên cãi vã, tuy nhiên lại làm lành sau đó - Ảnh: Internet

Đồng thời, Diệp Lâm Anh cho biết, cô vẫn chưa nói chuyện với ông xã sau khi bài viết đó được đăng tải: "Tôi chưa nói chuyện với chồng sau bài đăng chiều qua vì tôi còn bận tổ chức sinh nhật cho hai con. Tôi cũng quá đau đầu, không muốn xem cụ thể bài viết ấy. Tôi cũng giận quá, khi cảm xúc đi lên thì trí tuệ đi xuống nên khi còn đang giận thì không nên nói chuyện để tránh cãi vã thêm".

Bên cạnh đó, mẹ chồng Diệp Lâm Anh cũng xác nhận con dâu vẫn sống trong nhà với bố mẹ và chồng cô. Theo bà, hai con không ly thân hay làm thủ tục ly hôn như bài đăng của Đức Phạm trên trang cá nhân.

Hiện, Đức Phạm vẫn chưa có chia sẻ gì thêm từ sau bài đăng xác nhận ly thân với vợ. Anh chỉ xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật hai con tối 31/10. Tuy nhiên, nam doanh nhân và bà xã cũng không xuất hiện chung một khung hình. 

Cư dân mạng vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ phía ông xã Diệp Lâm Anh về thông tin cả hai không ly thân như anh đã đăng tải.

Phía Diệp Lâm Anh bất ngờ 'quay ngoắt' phủ nhận ly thân, ám chỉ Nghiêm Đức bị ai đó xúi giục nên mới chia sẻ trên facebook

Phía Diệp Lâm Anh bất ngờ 'quay ngoắt' phủ nhận ly thân, ám chỉ Nghiêm Đức bị ai đó xúi giục nên mới chia sẻ trên facebook

Trao đổi với GiadinhNet, quản lý Diệp Lâm Anh đã phủ nhận toàn bộ thông tin đã ly thân và đang làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, trước đó, trao đổi với Thanh Niên, nữ diễn viên lại xác nhận cả hai đã ly thân vì gặp trục trặc trong hôn nhân.

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