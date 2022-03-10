Để lại một câu nói trong ảnh của chồng cũ đại gia, Lệ Quyên hé lộ mối quan hệ thực sự sau ly hôn

Dù không còn theo dõi nhau trên MXH, thế nhưng Lệ Quyên thỉnh thoảng vẫn có những tương tác trong hình ảnh của chồng cũ, từ đó hé lộ mối quan hệ tốt đẹp của cả hai vì nhân vật đặc biệt này.

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Đức Huy cho chia sẻ hình ảnh chụp với con trai kèm dòng động viên ngọt ngào khi bé Bo đang bị ốm: "Yêu em của ba quá. Ít hôm sẽ OK thôi anh Bo của ba nha".

Dưới phần bình luận, Lệ Quyên lập tức gây nhiều chú ý khi để lại lời động viên đầy tình cảm với ảnh chồng cũ đăng, cô viết: "Đá đổ mồ hôi tý, chuyện nhỏ siêu nhân Bo nhỉ". Đây được xem là lần hiếm hoi nữ ca sĩ tương tác với chồng cũ trên mạng xã hội. Trước đó, nữ ca sĩ cũng "thả tim" vào những bức hình có sự xuất hiện của con trai trên trang cá nhân của chồng cũ.

Dù đã hủy theo dõi chồng cũ trên mạng xã hội, thế nhưng, có thể thấy, Lệ Quyên vẫn quan tâm đến những cập nhật trên trang cá nhân của Đức Huy. Việc không còn theo dõi nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn tương tác với chồng chứng tỏ mối quan hệ khá tốt đẹp của Lệ Quyên và Đức Huy hậu ly hôn.

Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy từng là một trong những cặp vợ chồng đình đám của showbiz Việt. Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, cả hai có với nhau một cậu con trai chung được 10 tuổi. Tuy nhiên, tháng 9/2020 vừa qua, cặp đôi khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng và tiếc nuối khi bất ngờ thông báo ly hôn.

Thời điểm khi công khai ly hôn, dù không nói rõ cụ thể lý do thế nhưng Lệ Quyên cho biết cô và chồng cũ chia tay trong êm đẹp và hòa bình. Từ khi ly hôn, cặp đôi chưa từng nhắc đến nhau trên truyền thông hay có hành động tranh chấp nào với nhau. Sau khi "đường ai nấy đi", Lệ Quyên tận hưởng niềm hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu, còn Đức Huy thường xuyên dính tin đồn hẹn hò với người các mỹ nhân của showbiz Việt.

Giữa đêm Lệ Quyên trút lòng với Lâm Bảo Châu, chốt 1 câu cực gắt về chuyện "giả vờ yêu" Bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật ngập mùi "cẩu lương", Lệ Quyên cũng hiếm hoi thẳng thắn về những ồn ào khi công khai với tình trẻ.

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