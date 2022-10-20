Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học

Cụ thể, trên trang cá nhân, nam danh hài vừa cập nhật hình ảnh bán táo và lái xe bán tải phụ giúp đàn em. Anh cũng không quên trêu đùa khán giả với dòng trạng thái hài hước: "Có công việc mới giúp nhỏ em phụ chở táo, bán táo kiếm lúa du lịch".

Nhật Cường là nam danh hài nhận được nhiều tình cảm yêu thương của người hâm mộ khi có nhiều đóng góp đáng kể trong nền giải trí . Từng có giai đoạn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp khi tên tuổi sánh ngang với Hoài Linh, Quyền Linh nhưng anh quyết định tạm thời sang Mỹ để đoàn tụ cùng với vợ con và cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Thời gian gần đây, Nhật Cường thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc tụ họp bạn bè trên đất Mỹ sau thời gian sống một mình tại Việt Nam.

Nhớ về khoảng thời gian lần đâu ở trời Tây, nam nghệ sĩ chia sẻ: “Lúc mới qua thì te tua lắm. Tôi qua đó vào tháng 8/2020 nhưng ở dưới tầng hầm với bà xã hết 6 tháng. Vì lúc đó cũng có dịch, tôi mới từ Việt Nam sang, bà xã thì đi làm nên hai vợ chồng tự cách ly để bà ngoại và con trai Nhật Thịnh ở trên lầu. Mỗi lần muốn ăn gì thì bà ngoại nấu rồi để ở cầu thang, tôi tự mở cửa ra lấy. Vừa tiêm vắc xin xong là tôi bay liền 12 tháng, vừa đi diễn, vừa quay quảng cáo, sẵn tiện đi chơi, thăm bạn bè”.

Nhật Cường kẹt lại ở Mỹ hơn một năm qua vì dịch bệnh, phải ăn mì gói sống tầng hầm. (Ảnh: FB Nhật Cường)

Gia đình Nhật Cường sinh sống tại tại Annandale, tiểu bang Virginia. Hơn 15 năm qua, Nhật Cường và bà xã sống cảnh “vợ chồng ngâu”. Trong khi vợ anh đưa con sang Mỹ du học từ năm 2006, còn anh thui thủi một mình sống tại Việt Nam.

Bà xã từng nhiều lần đề nghị sang Mỹ định cư hẳn nhưng anh từ chối vì đã quen với nếp sống, sinh hoạt quê nhà. (Ảnh: FB Nhật Cường)

Nhật Cường tụ họp bạn bè trên đất Mỹ sau thời gian sống một mình tại Việt Nam. (Ảnh: FB Nhật Cường)

Từ ngày đoàn tụ gia đình tại Mỹ, do bà xã đi làm nail, anh tranh thủ thay vợ quán xuyến nhà cửa như nấu ăn, dọn dẹp, dạy con lái xe hơi, sửa chữa nhà cửa…Danh hài Nhật Cường kể bà xã từng nhiều lần đề nghị sang Mỹ định cư hẳn nhưng anh từ chối vì đã quen với nếp sống, sinh hoạt quê nhà.

Mặc dù từng có thời gian khổ cực ở trời Tây, nhưng khi hay tin con tra vừa trúng tuyển vào một trong những trường đại học top đầu của Mỹ chuyên ngành dược, nam danh hài khiến người hâm mộ bất ngờ "ngã ngửa" trước độ chịu chi khi tậu xế hộp trắng tặng cho quý tử vì đỗ Đại học. Đây được xem là món quà vô cùng giá trị khi không phải sao Việt nào cũng dám dành cho con trai.

Cận cảnh xế hộp tiền tỷ Nhật Cường thưởng cho con trai. (Ảnh: FB Nhật Cường)

Vợ chồng danh hài Nhật Cường đưa con trai đi nhận ô tô tiền tỷ ở Mỹ. (Ảnh: FB Nhật Cường)

Có thể thấy, sau thời gian chắt chịu nuôi tổ ấm, Nhật Cường đã có cuộc sống thư thái nhiều người ao ước. Trải qua nhiều khó khắn, nam nghệ sĩ cho hay anh may mắn vì hiện tại không quá lo nghĩ về kinh tế. Tuy nhiên, khi có cơ hội làm việc, anh vẫn mong được làm việc để bản thân không ù lì.