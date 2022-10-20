Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học

Hậu trường 20/10/2022 14:18

Đoàn tụ với gia đình trên đất Mỹ sau thời gian sống một mình tại Việt Nam, danh hài Nhật Cường phụ đàn em bán táo nhận được nhiều chú ý.

Nhật Cường là nam danh hài nhận được nhiều tình cảm yêu thương của người hâm mộ khi có nhiều đóng góp đáng kể trong nền giải trí. Từng có giai đoạn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp khi tên tuổi sánh ngang với Hoài Linh, Quyền Linh nhưng anh quyết định tạm thời sang Mỹ để đoàn tụ cùng với vợ con và cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Thời gian gần đây, Nhật Cường thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc tụ họp bạn bè trên đất Mỹ sau thời gian sống một mình tại Việt Nam.

Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học - Ảnh 1
Danh hài Nhật Cường đã đoàn tụ với gia đình tại Mỹ. (Ảnh: FB Nhật Cường)
Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học - Ảnh 2
Nhật Cường phụ bán táo trên đất Mỹ nhận được nhiều chú ý.(Ảnh: FB Nhật Cường)

Cụ thể, trên trang cá nhân, nam danh hài vừa cập nhật hình ảnh bán táo và lái xe bán tải phụ giúp đàn em. Anh cũng không quên trêu đùa khán giả với dòng trạng thái hài hước: "Có công việc mới giúp nhỏ em phụ chở táo, bán táo kiếm lúa du lịch".

Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học - Ảnh 3

Sau thời gian ăn mì gói sống tầng hầm ở Mỹ, Nhật Cường phụ bán táo trên đất Mỹ nhận được nhiều chú ý. (Ảnh: FB Nhật Cường)

Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học - Ảnh 4

Nhớ về khoảng thời gian lần đâu ở trời Tây, nam nghệ sĩ chia sẻ: “Lúc mới qua thì te tua lắm. Tôi qua đó vào tháng 8/2020 nhưng ở dưới tầng hầm với bà xã hết 6 tháng. Vì lúc đó cũng có dịch, tôi mới từ Việt Nam sang, bà xã thì đi làm nên hai vợ chồng tự cách ly để bà ngoại và con trai Nhật Thịnh ở trên lầu. Mỗi lần muốn ăn gì thì bà ngoại nấu rồi để ở cầu thang, tôi tự mở cửa ra lấy. Vừa tiêm vắc xin xong là tôi bay liền 12 tháng, vừa đi diễn, vừa quay quảng cáo, sẵn tiện đi chơi, thăm bạn bè”.

Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học - Ảnh 5
Nhật Cường kẹt lại ở Mỹ hơn một năm qua vì dịch bệnh, phải ăn mì gói sống tầng hầm. (Ảnh: FB Nhật Cường)

Gia đình Nhật Cường sinh sống tại tại Annandale, tiểu bang Virginia. Hơn 15 năm qua, Nhật Cường và bà xã sống cảnh “vợ chồng ngâu”. Trong khi vợ anh đưa con sang Mỹ du học từ năm 2006, còn anh thui thủi một mình sống tại Việt Nam. 

Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học - Ảnh 6
Bà xã từng nhiều lần đề nghị sang Mỹ định cư hẳn nhưng anh từ chối vì đã quen với nếp sống, sinh hoạt quê nhà. (Ảnh: FB Nhật Cường)
Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học - Ảnh 7
Nhật Cường tụ họp bạn bè trên đất Mỹ sau thời gian sống một mình tại Việt Nam. (Ảnh: FB Nhật Cường)

Từ ngày đoàn tụ gia đình tại Mỹ, do bà xã đi làm nail, anh tranh thủ thay vợ quán xuyến nhà cửa như nấu ăn, dọn dẹp, dạy con lái xe hơi, sửa chữa nhà cửa…Danh hài Nhật Cường kể bà xã từng nhiều lần đề nghị sang Mỹ định cư hẳn nhưng anh từ chối vì đã quen với nếp sống, sinh hoạt quê nhà.

Mặc dù từng có thời gian khổ cực ở trời Tây, nhưng khi hay tin con tra vừa trúng tuyển vào một trong những trường đại học top đầu của Mỹ chuyên ngành dược, nam danh hài khiến người hâm mộ bất ngờ "ngã ngửa" trước độ chịu chi khi tậu xế hộp trắng tặng cho quý tử vì đỗ Đại học. Đây được xem là món quà vô cùng giá trị khi không phải sao Việt nào cũng dám dành cho con trai.

Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học - Ảnh 8
Cận cảnh xế hộp tiền tỷ Nhật Cường thưởng cho con trai. (Ảnh: FB Nhật Cường)
Danh hài Nhật Cường hết sống tầng hầm và ăn mì gói ở Mỹ, nay bán táo mua xế hộp tiền tỷ tặng con trai đỗ đại học - Ảnh 9

Vợ chồng danh hài Nhật Cường đưa con trai đi nhận ô tô tiền tỷ ở Mỹ. (Ảnh: FB Nhật Cường)

Có thể thấy, sau thời gian chắt chịu nuôi tổ ấm, Nhật Cường đã có cuộc sống thư thái nhiều người ao ước. Trải qua nhiều khó khắn, nam nghệ sĩ cho hay anh may mắn vì hiện tại không quá lo nghĩ về kinh tế. Tuy nhiên, khi có cơ hội làm việc, anh vẫn mong được làm việc để bản thân không ù lì.

Cuộc sống chật vật ít ai biết của danh hài Nhật Cường trên đất Mỹ: 6 tháng sống dưới tầng hầm, sống cực khổ vì Covid

Cuộc sống chật vật ít ai biết của danh hài Nhật Cường trên đất Mỹ: 6 tháng sống dưới tầng hầm, sống cực khổ vì Covid

Trong 2 năm dịch Covid-19, danh hài Nhật Cường đã có khoảng thời gian chật vật trên đất Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Danh hài Nhật Cường Nhật Cường cuộc sống sống tầng hầm

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh