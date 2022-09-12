Cuộc sống chật vật ít ai biết của danh hài Nhật Cường trên đất Mỹ: 6 tháng sống dưới tầng hầm, sống cực khổ vì Covid

Trong 2 năm dịch Covid-19, danh hài Nhật Cường đã có khoảng thời gian chật vật trên đất Mỹ.

Mới đây, xuất hiện tại “Gõ cửa thăm nhà” tập 129, nghệ sĩ Nhật Cường đã có dịp chia sẻ về khoảng thời gian sống khó khăn nơi xứ người. Nhớ về khoảng thời gian ở trời Tây, nam nghệ sĩ chia sẻ: “Lúc mới qua thì te tua lắm. Tôi qua đó vào tháng 8/2020 nhưng ở dưới tầng hầm với bà xã hết 6 tháng. Vì lúc đó cũng có dịch, tôi mới từ Việt Nam sang, bà xã thì đi làm nên hai vợ chồng tự cách ly để bà ngoại và con trai Nhật Thịnh ở trên lầu. Mỗi lần muốn ăn gì thì bà ngoại nấu rồi để ở cầu thang, tôi tự mở cửa ra lấy. Vừa tiêm vắc xin xong là tôi bay liền 12 tháng, vừa đi diễn, vừa quay quảng cáo, sẵn tiện đi chơi, thăm bạn bè”. Danh hài Nhật Cường trải lòng về thời gian cách ly cực khổ bên Mỹ, sống ở tầng hầm. Được biết, sau gần 2 năm “mắc kẹt” tại Mỹ do dịch Covid-19, danh hài Nhật Cường đã trở về Việt Nam vào tháng 3.

Trước lời chia sẻ của nam danh hài có thể thấy nam danh hài luôn thể hiện tình cảm yêu thương và luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho vợ và con. Mặc dù đã có hơn 20 năm gắn bó với nhau và có con trai học đại họ nhưng Nhật Cường cùng bà xã vẫn chưa tổ chức đám cưới. Gia đình nam danh hài cũng gây ấn tượng khi có cách xưng hô hiện đại khi tất cả thành viên luôn gọi nhau là bạn. Anh cho biết đến hiện tại vẫn giữ cách xưng hô ấy để mối quan hệ trong gia đình không có khoảng cách. Dù không tổ chức hôn lễ nhưng anh cùng bà xã vẫn hạnh phúc với cậu con trai 20 tuổi. Có thể thấy, để có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn 20 năm là cả một quá trình cố gắng và gìn giữ của cả hai vợ chồng. Nói về bí quyết để tạo ra một mái ấm viên mãn như hiện tại, Nhật Cường cho rằng chỉ cần mọi người trong gia đình có sự tôn trọng và thấu hiểu nhau. Chính những điều đó đã khiến MC Ngọc Lan, Quốc Thuận vô cùng khâm phục cuộc sống gia đình hòa thuận, gắn kết hiếm có của nam danh hài.

Luôn hi sinh tất cả cho vợ con, danh hài Nhật Cường được xem là hình mẫu đàn ông lý tưởng. Được biết, cơ duyên gặp được bà xã hiện tại của danh hài Nhật Cường cũng rất tình cờ. Vào năm 2000, dì nam nghệ sĩ trở về từ Pháp và trọ tại khách sạn trên đường Hai Bà Trưng. Vì thường xuyên đến thăm dì nên anh đã gặp được chị Phụng (tên của vợ nam danh hài) vốn làm ngành Quản trị nhà hàng khách sạn tại đó. Trên trang cá nhân của anh đầy ắp ảnh bà xã. Nam nghệ sĩ tâm sự lý do hai vợ chồng quyết định sống xa nhau là để chuẩn bị chu toàn cho môi trường sống, học tập và tương lai của con trai tại Mỹ. Còn anh ở lại Việt Nam tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, khi việc học hành của con trai ổn định, vợ nam danh hài sẽ về Việt Nam đoàn tụ cùng chồng sau ngần ấy năm “bay qua bay lại”. Nam danh hài từng chi tiền khủng để thưởng siêu xe khi con trai vừa đỗ đại học.

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