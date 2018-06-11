Sau nhiều nỗ lực trong sự nghiệp, Noo Phước Thịnh hiện đang là một trong những ca sĩ đắt show nhất Việt Nam. Trái ngược với nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ, giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút thôi đi lên bằng chính tài năng thiên bẩm chứ không sử dụng chiêu trò gây sự chú ý. Nhờ có giọng hát nội lực cộng với vẻ ngoài điển trai, nhiều năm qua năm qua Noo Phước Thịnh đã đạt được nhiều thành công đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc.

Noo Phước Thịnh được xem là một trong những ca sĩ tài năng nhất Việt Nam - Ảnh: Internet

Ai cũng nghĩ rằng bố mẹ Noo Phước Thịnh sẽ rất tự hào khi có một cậu con trai nổi tiếng và giỏi kiếm tiền. Tuy nhiên, mới đây nam ca sĩ sinh năm 1988 bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn răn đe của mẹ khiến ai cũng bất ngờ. Bằng giọng điệu gay gắt, mẹ Noo Phước Thịnh nhắn nhủ con nếu đi hát mà để tha hóa tư cách thì phải về nhà ngay.