Đang đi hát, Noo Phước Thịnh hoảng loạn khi nhận được tin nhắn từ mẹ ruột

Hậu trường 11/06/2018 16:07

Khi đang chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, Noo Phước Thịnh nhận được tin nhắn răn đe từ mẹ ruột nên vô cùng hoang mang.

Sau nhiều nỗ lực trong sự nghiệp, Noo Phước Thịnh hiện đang là một trong những ca sĩ đắt show nhất Việt Nam. Trái ngược với nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ, giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút thôi đi lên bằng chính tài năng thiên bẩm chứ không sử dụng chiêu trò gây sự chú ý. Nhờ có giọng hát nội lực cộng với vẻ ngoài điển trai, nhiều năm qua năm qua Noo Phước Thịnh đã đạt được nhiều thành công đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc.

Đang đi hát, Noo Phước Thịnh hoảng loạn khi nhận được tin nhắn từ mẹ ruột - Ảnh 1
Noo Phước Thịnh được xem là một trong những ca sĩ tài năng nhất Việt Nam - Ảnh: Internet

Ai cũng nghĩ rằng bố mẹ Noo Phước Thịnh sẽ rất tự hào khi có một cậu con trai nổi tiếng và giỏi kiếm tiền. Tuy nhiên, mới đây nam ca sĩ sinh năm 1988 bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn răn đe của mẹ khiến ai cũng bất ngờ. Bằng giọng điệu gay gắt, mẹ Noo Phước Thịnh nhắn nhủ con nếu đi hát mà để tha hóa tư cách thì phải về nhà ngay.

"Nhà không có khái niệm tự cao. Nếp nhà là ăn ngay nói thẳng, nhưng vẫn lấy 2 chữ ‘khiêm nhường’ làm đầu. Còn cảm thấy không chịu được áp lực ngoài kia và để bị tha hóa tư cách như vậy, thì về đây, đừng đi hát nữa. Nhà không nhiều điều kiện, nhưng đủ để giáo dục con cháu, sống biết người biết ta”, mẹ nam ca sĩ viết.

Theo Noo Phước Thịnh, thời gian gần đây anh có về nhà nhưng không có dịp để trò chuyện với mẹ. Cho đến ngày 9/6, bà bất ngờ nhắn nội dung như trên vào điện thoại con trai khiến anh vô cùng bất ngờ. Khi đọc xong lời răn đe của mẹ, nam ca sĩ rơi vào trạng thái hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đang đi hát, Noo Phước Thịnh hoảng loạn khi nhận được tin nhắn từ mẹ ruột - Ảnh 2
Nhiều năm qua, bố mẹ vẫn ở sau lưng ủng hộ Noo Phước Thịnh trên con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet
Đang đi hát, Noo Phước Thịnh hoảng loạn khi nhận được tin nhắn từ mẹ ruột - Ảnh 3
Tuy ít khi chia sẻ chuyện gia đình nhưng fan đều hiểu rằng Noo Phước Thịnh là người con có hiếu - Ảnh: Internet
Đang đi hát, Noo Phước Thịnh hoảng loạn khi nhận được tin nhắn từ mẹ ruột - Ảnh 4
Noo Phước Thịnh hoang mang, không rõ vì sao đột nhiên mẹ lại nhắn tin răn đe mình - Ảnh: Internet

 

Quên mặc quần livestream, Noo Phước Thịnh hoảng hốt tột độ khi làm rơi điện thoại xuống đùi

Quên mặc quần livestream, Noo Phước Thịnh hoảng hốt tột độ khi làm rơi điện thoại xuống đùi

Khi đang mãi trò chuyện với fan, Noo Phước Thịnh sơ ý làm rơi điện thoại xuống đùi và để lộ nội y khiến nhiều người “thót tim”.

Xem thêm
Từ khóa:   Noo Phước Thịnh mẹ Noo Phước Thịnh ca sĩ Noo Phước Thịnh

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42