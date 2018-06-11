Khi đang chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, Noo Phước Thịnh nhận được tin nhắn răn đe từ mẹ ruột nên vô cùng hoang mang.
Sau nhiều nỗ lực trong sự nghiệp, Noo Phước Thịnh hiện đang là một trong những ca sĩ đắt show nhất Việt Nam. Trái ngược với nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ, giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút thôi đi lên bằng chính tài năng thiên bẩm chứ không sử dụng chiêu trò gây sự chú ý. Nhờ có giọng hát nội lực cộng với vẻ ngoài điển trai, nhiều năm qua năm qua Noo Phước Thịnh đã đạt được nhiều thành công đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc.
Ai cũng nghĩ rằng bố mẹ Noo Phước Thịnh sẽ rất tự hào khi có một cậu con trai nổi tiếng và giỏi kiếm tiền. Tuy nhiên, mới đây nam ca sĩ sinh năm 1988 bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn răn đe của mẹ khiến ai cũng bất ngờ. Bằng giọng điệu gay gắt, mẹ Noo Phước Thịnh nhắn nhủ con nếu đi hát mà để tha hóa tư cách thì phải về nhà ngay.
"Nhà không có khái niệm tự cao. Nếp nhà là ăn ngay nói thẳng, nhưng vẫn lấy 2 chữ ‘khiêm nhường’ làm đầu. Còn cảm thấy không chịu được áp lực ngoài kia và để bị tha hóa tư cách như vậy, thì về đây, đừng đi hát nữa. Nhà không nhiều điều kiện, nhưng đủ để giáo dục con cháu, sống biết người biết ta”, mẹ nam ca sĩ viết.
Theo Noo Phước Thịnh, thời gian gần đây anh có về nhà nhưng không có dịp để trò chuyện với mẹ. Cho đến ngày 9/6, bà bất ngờ nhắn nội dung như trên vào điện thoại con trai khiến anh vô cùng bất ngờ. Khi đọc xong lời răn đe của mẹ, nam ca sĩ rơi vào trạng thái hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.