Dàn sao Vbiz phản ứng cực mạnh trước câu chuyện cưới xin của ca sĩ Trúc Nhân

Ca sĩ Trúc Nhân khiến netizen 'bật ngửa' về câu chuyện cưới xin.

Mới đây, ca sĩ Trúc Nhân "gây sốt" cộng đồng mạng khi bất ngờ nhắc đến chuyện cưới xin. Được biết, nam ca sĩ chia sẻ chuẩn bị cho lễ cưới của người thân nhưng vẻ mặt vô cùng buồn rầu. Anh chàng để lại dòng trạng thái than thân trách phận: "Trúc Tài cưới trước, Trúc Nguyên mới cưới còn... Thôi!". Ca sĩ Trúc Nhân để lại dòng trạng thái than thân trách phận. Qua dòng chia sẻ, dường như Trúc Nhân đang muốn nhắc đến việc những người anh chị em của mình lần lượt lên xe hoa. Thế nhưng, nam ca sĩ vẫn lẻ bóng, chưa đến lượt mình kết hôn.

Ca sĩ Trúc Nhân chia sẻ chuẩn bị cho lễ cưới của người thân nhưng vẻ mặt vô cùng buồn rầu. Dưới bài đăng than thở của Trúc Nhân, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã không nhịn được cười, để lại vô số bình luận trêu chọc trước câu chuyện của Trúc Nhân.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã để lại vô số bình luận trêu chọc trước câu chuyện của Trúc Nhân. Chứng kiến phản ứng mạnh của nhiều sao Việt, ca sĩ Trúc Nhân trả lời trong sự bất lực: "Trúc xinh Trúc mọc đầu đình. Trúc nào ế mãi gọi là Trúc Nhân". Có lẽ Trúc Nhân cũng không giải thích được sự ế của riêng mình, tuy nhiên nhiều dân mạng cũng động viên anh chàng rằng, hãy cố gắng vui vẻ, lạc quan và rồi một ngày tình yêu cũng tìm đến với nam ca sĩ. Ca sĩ Trúc Nhân trả lời trong sự bất lực. Trúc Nhân là nam ca sĩ bắt đầu thành danh từ cuộc thi 'Giọng hát Việt năm 2012' dưới sự dẫn dắt của ca sĩ Thu Minh. Anh dần ghi dấu ấn với khán giả bằng những MV và bài hát mang đậm chất riêng như: Sáng mắt chưa, Thật bất ngờ, Lớn rồi không khóc nhè,.. Ca sĩ Trúc Nhân là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Vbiz. Ca sĩ Trúc Nhân là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Vbiz. Với tính cách vui vẻ, hài hước, thế nên mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, sự kiện hay mạng xã hội, Trúc Nhân đều mang đến tiếng cười cho khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-sao-vbiz-phan-ung-cuc-manh-truoc-cau-chuyen-cuoi-xin-cua-ca-si-truc-nhan-581090.html