Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54

Hậu trường 05/05/2023 10:02

Vừa qua, NSƯT Thoại Mỹ đã có buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ bên người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NSƯT Thoại Mỹ đã gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp đã đến vui cùng cô trong buổi tiệc mừng tuổi mới. Cô viết: "Thoại Mỹ xin chân thành cám ơn tình cảm yêu thương của Cô Chú Anh Chị Em bạn bè và quý khán giả đã đến chung vui với Mỹ, có các tình yêu dù ở xa cũng gửi lời chúc tốt đẹp và gửi hoa qùa cho Mỹ trong ngày sinh nhật của Mỹ. Thoại Mỹ sẽ gói trọn hết vào tim mình để giữ mãi ân tình này ạ".

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng còn đính kèm loạt ảnh trong buổi tối ý nghĩa của mình. Nhiều ngôi sao của sân khấu cải lương như: Trọng Phúc, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Trọng Nghĩa, Ngân Tuấn... đều đến chúc mừng sinh nhật cho nữ nghệ sĩ.

Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 1
NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 2
NSƯT Thoại Mỹ khoe nhan sắc ở độ tuổi U50 - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 3
NSND Thoại Miêu và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 4
NSND Ngọc Giàu và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 5
NSƯT Hữu Quốc và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 6
NSƯT Trọng Phúc và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 7
NS Bình Tinh và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 8
NS Bình Tinh và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 9
NS Võ Minh Lâm và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 10
Ca sĩ Thùy Trang và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 11

NSƯT Tú Sương và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV

Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 12
NS Thanh Thảo, NS Điền Trung và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 13
NS Trọng Nghĩa và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV
Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54 - Ảnh 14
NSƯT Ngân Tuấn và NSƯT Thoại Mỹ - Ảnh: FBNV

Trong buổi tiệc, Thoại Mỹ diện cả set đồ hiệu cực sang chảnh. Nhan sắc cô ở tuổi U50 vẫn rạng ngời, trẻ trung và xinh đẹp bội phần. Hiện tại, cô vẫn độc thân vui tính. Nữ nghệ sĩ vẫn cố gắng đi diễn để đỡ nhớ khán giả dù cô bị chấn thương và bệnh cũ tái phát.

NSƯT Thoại Mỹ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969, hát cải lương năm 11 tuổi với sự dìu dắt của người chị ruột - Nghệ sĩ Nhân dân Thoại Miêu. Cô thành công ở đa dạng các loại vai, từ đào thương, đào võ, đào lẳng đến đào độc, từ tuồng cổ đến tâm lý xã hội... Những vai diễn gắn liền với tên tuổi của Thoại Mỹ như: nữ soái Hồng Phụng vở Ngọc Kỳ Lân, Võ Tắc Thiên vở Thái Bình công chúa, Phượng vở Rồng Phượng, Thu vở Duyên kiếp,... Năm 1992, chị nhận Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang. Đến năm 2007, Thoại Mỹ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

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Từ những năm cải lương thịnh hành cho đến nay, NSƯT Thoại Mỹ vẫn luôn là cái tên giữ được sức hút. Một đời nổi danh và luôn đau đáu với nghệ thuật nhưng cuộc sống riêng của Thoại Mỹ nhiều lận đận.

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