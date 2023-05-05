Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NSƯT Thoại Mỹ đã gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp đã đến vui cùng cô trong buổi tiệc mừng tuổi mới. Cô viết: "Thoại Mỹ xin chân thành cám ơn tình cảm yêu thương của Cô Chú Anh Chị Em bạn bè và quý khán giả đã đến chung vui với Mỹ, có các tình yêu dù ở xa cũng gửi lời chúc tốt đẹp và gửi hoa qùa cho Mỹ trong ngày sinh nhật của Mỹ. Thoại Mỹ sẽ gói trọn hết vào tim mình để giữ mãi ân tình này ạ".

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng còn đính kèm loạt ảnh trong buổi tối ý nghĩa của mình. Nhiều ngôi sao của sân khấu cải lương như: Trọng Phúc, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Trọng Nghĩa, Ngân Tuấn... đều đến chúc mừng sinh nhật cho nữ nghệ sĩ.