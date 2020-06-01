Dân mạng bật cười trước màn đòi quà 1/6 đầy lý lẽ của con gái NSND Hồng Vân

Hậu trường 01/06/2020 10:26

Hiếm khi chia sẻ về con gái út nhưng mới đây, NSND Hồng Vân khiến nhiều người thích thú khi đăng tải hình ảnh Bí Ngô kèm câu chuyện về ngày 1/6.

Trên trang Facebook cá nhân, NSND Hồng Vân bất ngờ đăng tải loạt ảnh cực đáng yêu của Bí Ngô kèm dòng trạng thái kể về cuộc trò chuyện đầy thú vị của cô và con gái út.

Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết: “Mai là 1/6 cô ấy phải đi học. Hôm nay, cô ấy nói con không nhận quà, con không đi chơi, con mún đi ăn lẩu với mẹ. Mẹ lèm bèm nói lớn rồi mà 1/6 cái gì chớ. Tết của thiếu nhi, con là thiếu nữ rồi. Cô ấy tỉnh bơ trả lời: Mẹ à, chừng nào con còn ăn bám mẹ thì chừng đó vẫn là 1/6 nha mẹ. Bà mẹ câm họng”.

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Bài đăng của Hồng Vân - Ảnh: FB

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Đi kèm bài đăng, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ loạt ảnh của con gái - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Hồng Vân, vì ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là ngày thứ 2 và Bí Ngô phải đi học nên cô bé đã đề nghị được đi ăn lẩu cùng mẹ sớm hơn một ngày. Thế nhưng, trước màn “đòi quà” của con gái, nữ nghệ sĩ lập tức từ chối vì cô bé đã là thiếu nữ, không còn là thiếu nhi.

Ngay lập tức, Bí Ngô cho biết bản thân vẫn còn phụ thuộc vào gia đình nên vẫn còn bé. Trước lý lẽ của cô con gái cưng, Hồng Vân cũng phải cạn lời.

Câu chuyện đầy thú vị về ngày 1/6 của mẹ con Hồng Vân khiến cư dân mạng thích thú: “Em Bí Ngô nói đúng mà cô”, “Cưng Bí quá”, “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Con còn nói với mẹ con là chưa lấy chồng thì vẫn được nhận quà cô ơi”, “Lý lẽ quá thì mẹ Hồng Vân phải chịu thua thôi”, “Hai mẹ con đáng yêu quá”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nhan sắc ngày càng xinh đẹp của Bí Ngô cũng nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ: “Bé xinh quá cô Vân ơi”, “Bí Ngô nhanh lớn và dễ thương quá”, “Con cô xinh quá”…

Khoe ảnh thời trẻ bên Hồng Đào và Kim Xuân, NSND Hồng Vân gây sốt bởi vóc dáng thanh mảnh, xinh đẹp

Khoe ảnh thời trẻ bên Hồng Đào và Kim Xuân, NSND Hồng Vân gây sốt bởi vóc dáng thanh mảnh, xinh đẹp

Thuở đôi mươi, NSND Hồng Vân sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, vóc dáng thon gọn.

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Từ khóa:   con gái Hồng Vân Hồng Vân Quốc tế thiếu nhi

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