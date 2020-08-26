Đại gia Đức An than phải uống thuốc giảm đau, bà xã Phan Như Thảo thì đi châm cứu vì suốt ngày làm điều này

Chiều theo sở thích của "công chúa nhỏ" Bồ Câu nên vợ chồng đại gia Đức An và Phan Như Thảo đều gặp vấn đề về sức khỏe.

Cuộc hôn nhân ồn ào của chân dài đình đám Phan Như Thảo và đại gia Đức An từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Thời điểm đó, không ít người dè bỉu cả hai là “đôi đũa lệch” khi hơn kém nhau đến 26 tuổi.

Thế nhưng sau 5 năm chung sống, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc và ngày càng thêm viên mãn khi có sự xuất hiện của con gái Bồ Câu. Trên mạng xã hội, Phan Như Thảo thường xuyên khiến hội chị em “đỏ mắt” ghen tỵ vì được chồng đại gia cưng như bà hoàng.

Không chỉ là doanh nhân thành đạt, ông xã Phan Như Thảo còn rất yêu chiều vợ con – Ảnh: FB

Mới đây, ông xã Phan Như Thảo hài hước chia sẻ về việc chăm con gái cưng khiến cả hai vợ chồng gặp vấn đề về sức khỏe: “Vài hôm thì vợ già hẹn châm cứu, chồng già thì uống thuốc giảm đau, giãn cơ. Lý do thì cũng tại vì thay phiên nhau ôm 16kg leo cầu thang lên xuống. Tối qua con nói muốn có em trai hay em gái đều được, nửa đêm anh nằm mơ nhà có thang máy".

Dân mạng bật cười trước gương mặt ngây thơ 'vô số tội' của bé Bồ Câu - Ảnh: FB

Theo đó, vì liên tục bế con gái lên xuống cầu thang mà Đức An và Phan Như Thảo đều bị đau nhức cơ thể. Cuối cùng, người phải dùng thuốc giảm đau, người thì đi châm cứu để giảm đau. Dưới bài đăng, ông xã Phan Như Thảo tiếp tục than thở: “Ngoài bế lên cầu thang còn phải vác 16kg đi khắp nơi”.

Hiện tại, bé Bồ Câu đã lớn nhưng Phan Như Thảo vẫn chưa có ý định sinh thêm con mà muốn tập trung cho công việc kinh doanh. Riêng đại gia Đức An, anh từng chia sẻ mong muốn gia đình có thêm thành viên mới để “đủ nếp đủ tẻ”.

Được cưng như bà hoàng nhưng Phan Như Thảo vẫn chưa làm đám cưới với đại gia Đức An vì nguyên nhân này Sau 5 năm chung sống, nữ diễn viên Phan Như Thảo bất ngờ tiết lộ lý do chưa làm đám cưới với ông xã Đức An.

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